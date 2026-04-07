DayZ, Football Manager 26 en meer naar Xbox Game Pass in april

Microsoft heeft laten weten welke games er in het eerste gedeelte van april naar Xbox Game Pass komen. Zo kunnen abonnees games als DayZ, PLanet Coaster en Football Manager 26 verwachten, maar nog veel meer!
8 april:
DayZ (pc) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass
Endless Legend 2 (Game Preview) (pc) – nu ook te spelen met Game Pass Premium
FBC: Firebreak (cloud, Xbox Series X|S en pc)– nu ook te spelen met Game Pass Premium
9 april:
Planet Coaster 2 (cloud, Xbox Series X|S en pc) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
10 april:
Tiny Bookshop (cloud, Xbox Series X|S, handheld en pc) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
13 april:
Football Manager 26 (cloud, console en pc)– nu ook te spelen met Game Pass Premium
14 april:
Hades II (cloud, Xbox Series X|S, handheld en pc)– Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Replaced (cloud, Xbox Series X|S en pc) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
The Thaumaturge (cloud, Xbox Series X|S en pc)– Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
16 april:
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (cloud, Xbox Series X|S en pc)– nu ook te spelen met Game Pass Premium
EA Sports NHL 26 (cloud en Xbox Series X|S)– Game Pass Ultimate, PC Game Pass
17 april:
Call of Duty: Modern Warfare (cloud, console en pc)– Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
21 april:
Little Rocket Lab (cloud, console en pc) – nu ook te spelen met Game Pass Premium
Sopa: Tale of the Stolen Potato (cloud, console, handheld en pc) – nu ook te spelen met Game Pass Premium
Vampire Crawlers (cloud, Xbox Series X|S, handheld en pc)– Game Pass Ultimate, PC Game Pass
23 april:
Kiln (cloud, Xbox Series X|S, handheld en pc) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Daarnaast zullen er, zoals in ons weekoverzicht al te zien was, een aantal games de service verlaten. Het gaat om:
Ashen(Cloud, Console, PC)
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Cloud, Console, PC)
Grand Theft Auto 5 (Cloud, Console, PC)
My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, Console, PC)
Terra Invicta (Game Preview) (PC)