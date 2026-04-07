DayZ, Football Manager 26 en meer naar Xbox Game Pass in april

Microsoft heeft laten weten welke games er in het eerste gedeelte van april naar Xbox Game Pass komen. Zo kunnen abonnees games als DayZ, PLanet Coaster en Football Manager 26 verwachten, maar nog veel meer!

8 april:

DayZ (pc) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

Endless Legend 2 (Game Preview) (pc) – nu ook te spelen met Game Pass Premium

FBC: Firebreak (cloud, Xbox Series X|S en pc)– nu ook te spelen met Game Pass Premium

9 april:

Planet Coaster 2 (cloud, Xbox Series X|S en pc) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

10 april:

Tiny Bookshop (cloud, Xbox Series X|S, handheld en pc) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

13 april:

Football Manager 26 (cloud, console en pc)– nu ook te spelen met Game Pass Premium

14 april:

Hades II (cloud, Xbox Series X|S, handheld en pc) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Replaced (cloud, Xbox Series X|S en pc) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

The Thaumaturge (cloud, Xbox Series X|S en pc) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

16 april:

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (cloud, Xbox Series X|S en pc)– nu ook te spelen met Game Pass Premium

EA Sports NHL 26 (cloud en Xbox Series X|S)– Game Pass Ultimate, PC Game Pass

17 april:

Call of Duty: Modern Warfare (cloud, console en pc)– Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

21 april:

Little Rocket Lab (cloud, console en pc) – nu ook te spelen met Game Pass Premium

Sopa: Tale of the Stolen Potato (cloud, console, handheld en pc) – nu ook te spelen met Game Pass Premium

Vampire Crawlers (cloud, Xbox Series X|S, handheld en pc)– Game Pass Ultimate, PC Game Pass

23 april:

Kiln (cloud, Xbox Series X|S, handheld en pc) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Daarnaast zullen er, zoals in ons weekoverzicht al te zien was, een aantal games de service verlaten. Het gaat om:

Ashen(Cloud, Console, PC)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Cloud, Console, PC)

Grand Theft Auto 5 (Cloud, Console, PC)

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, Console, PC)

Terra Invicta (Game Preview) (PC)