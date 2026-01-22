Double Fine komt met de partygame Kiln als verrassing

Er werd al gespeculeerd dat er een vierde game als verrassing tijdens de Xbox Developer Direct zou worden getoond en dat is de chaotische multiplayer game Kiln van Double Fine.

In de game mogen spelers een geest voorzien van een decoratief uiterlijk die wordt gemaakt in de pottenbakkerij. Qua customization opties kunnen zij dan ook helemaal los gaan op de vormen die ze gebruiken en de decoratie die erop komt. De vorm van jouw creatie brengt dan ook bepaalde skills en voor en nadelen met zich mee die je tijdens het potje Quench zult ondervinden.

Quench is een vier tegen vier multiplayer modus, waarin twee teams water moeten vervoeren om de oven (de Kiln) van de tegenstander moeten zien te doven. Uiteraard gaan ze daarnaast ook proberen om hun tegenstanders hierin zoveel mogelijk te hinderen en levert dit chaotische momenten op.

Kiln verschijnt dit voorjaar al voor de PC (via Steam), PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Je kunt je al aanmelden voor de beta via de officiële website van de ontwikkelaar.