Beast of Reincarnation verschijnt deze zomer

Pokémon-ontwikkelaar Game Freak komt dit jaar met een heel andere soort game. Beast of Reincarnation zal in de zomer verschijnen voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

De beelden van de game lieten maar eens zien dat Game Freak wel degelijk in staat is om een prachtige game te kunnen ontwikkelen.

In de game volgen spelers het avontuur van Emma en haar wolf Koo. De game speelt zich af in een post-apocalyptisch Japan in het jaar 4026, waarin de wereld is overwoekerd met parasitaire planten (“The Blight”) waardoor een groot deel van de mensheid is omgekomen. Het is aan Emma en Koe om de Beast of the Reincarnation te verslaan.

De game staat dus gepland om ergens deze zomer uit te komen voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.