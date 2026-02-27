Game Freak onthult Pokémon Winds en Pokémon Waves

The Pokémon Company heeft vandaag het 30-jarig bestaan van Pokémon gevierd met aankondigingen over allerlei producten van de razend populaire entertainmentfranchise, waaronder de onthulling van de volgende titels in de Pokémon-gameserie, Pokémon Winds en Pokémon Waves.

Vandaag is Pokémon Day, de jaarlijkse feestdag waarop wordt stilgestaan bij de oorspronkelijke release van de eerste games in de serie, Pokémon Red en Pokémon Green, in Japan op 27 februari 1996.

Andere hoogtepunten waren nieuwe updates over Pokémon XP en de Pokémon World Championships van 2026, Pokémon Pokopia, de Pokémon Trading Card Game (TCG) en meer. Fans werden ook getrakteerd op de release van Pokémon FireRed Version en Pokémon LeafGreen Version in de Nintendo eShop en My Nintendo Store.

De nieuws volgt kort op een eerdere aankondiging van The Pokémon Company International over een jaarlange campagne in het teken van het 30-jarige bestaan, genaamd “What’s Your Favourite?” Als onderdeel van deze campagne worden fans uitgenodigd om hun favoriete Pokémon te delen via de mobiele gamesensatie Pokémon GO, dat dit jaar 10 jaar bestaat.

“Pokémon spreekt tot de verbeelding van miljoenen fans ter wereld,” zei Kenji Okubo, algemeen directeur van The Pokémon Company International. “Deze Pokémon Day is extra speciaal, omdat we in het teken van 30 jaar Pokémon allerlei spannende aankondigingen hebben voor Trainers wereldwijd. Ik kan niet wachten om te horen wat ieders favoriet is terwijl we samen aan een nieuw avontuur beginnen.”

De games Pokémon Winds en Pokémon Waves van ontwikkelaar Game Freak zijn de nieuwste delen in de Pokémon-RPG-serie. Naar verwachting worden deze games in 2027 op de Nintendo Switch 2 uitgebracht. Deze nieuwe games hebben een open wereld om te verkennen, met prachtige eilanden waar de wind altijd waait en een uitgestrekte oceaan met glinsterende golven.

In deze games spelen Trainers als het hoofdpersonage van het avontuur, terwijl ze verschillende outfits dragen afhankelijk van de versie die ze spelen. Spelers zullen als eerste partner-Pokémon kunnen kiezen tussen Browt, de Bean-Chick-Pokémon; Pombon, de Puppy-Pokémon; of Gecqua, de Water-Gecko-Pokémon, voordat ze aan hun reis beginnen.

Voor alle aankondigingen raden we je aan om de gehele show hieronder nog eens te bekijken!