Gallipoli trailer onthult nieuw level Kut Al Amara

Blackmill Games heeft een nieuwe trailer van hun nieuwste Eerste Wereldoorlog shooter Gallipoli vrijgegeven waarin we kennis maken met het level Kut Al Amara.

Gallipoli is het vierde deel in de serie shooters gebaseerd op de eerste Wereldoorlog. In een uitgebreide post op de Steam-pagina van de game gaat de ontwikkelaar verder in op het level en de geschiedenis van het plaatsje. Gallipoli wordt ergens dit jaar verwacht voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Wij mochten tijdens de Gamescom aan de slag gaan met de game en werden erg enthousiast van wat te zien kregen.