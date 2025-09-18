Blackmill Games viert 12 jarige bestaan Eerste Wereldoorlog games met flinke kortingen!

BlackMill Games viert het 12-jarig bestaan ​​van de WW1 Games Series met een enorme franchise-uitverkoop. Fans kunnen nu alle uitgebrachte titels in de serie met korting kopen en enkele van de meest historisch authentieke WO1-gevechten ooit beleven. De kortingen zijn beschikbaar op alle platforms, waaronder pc, PlayStation en Xbox.

De basisversie van de games zijn nu 80% afgeprijsd, waaronder Verdun, Tannenberg en Isonzo. Nieuwe en terugkerende spelers kunnen ook profiteren van kortingen op alle DLC. Alle details over de franchise-uitverkoop vind je hier. Spelers kunnen ook de volgende titel in de serie, Gallipoli, toevoegen aan hun verlanglijst op Steam, PlayStation en in de Epic Game Store.

Een korte geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog-gameseries

Verdun, dat in 2013 van start ging, was de eerste Nederlandse game die het groene licht kreeg op Steam. Het werd een enorm succes en legde de basis voor de serie. Het introduceerde spelers in authentieke Eerste Wereldoorlog-actie met loopgravenoorlogen van dichtbij, historische wapens en iconische slagvelden aan het Westfront.

Tannenberg breidde de ervaring uit met grootschalige manoeuvreoorlogen aan het Oostfront, terwijl Isonzo de serie naar nieuwe hoogten tilde met intense gevechten in de Italiaanse Alpen en alom geprezen werd.

In de afgelopen 12 jaar heeft Blackmill Games alle games in de serie verder ontwikkeld, met 24 gratis uitbreidingen (10 voor Verdun, 5 voor Tannenberg en 9 voor Isonzo) en streeft ernaar die lijn voort te zetten. Samen heeft de Eerste Wereldoorlog-gameserie meer dan 2 miljoen exemplaren verkocht; nu begint het volgende hoofdstuk met Gallipoli.

Gallipoli: The Next Front

BlackMill Games werkt verder aan de ontwikkeling van de volgende titel, Gallipoli, die in 2026 uitkomt. Deze FPS neemt spelers mee naar een van de meest iconische en ondervertegenwoordigde campagnes van de Eerste Wereldoorlog en breidt de serie uit met dramatische nieuwe omgevingen, tactieken en terreinen in het Midden-Oosten. Geïnspireerd door de expeditieoorlogvoering van de historische Gallipoli- en Mesopotamië-campagnes, wordt dit het meest diverse slagveld tot nu toe in de serie.

Spelers kunnen zich hier aanmelden voor aankomende Gallipoli-speelsessies, waarbij de eerste sessie plaatsvindt op de avond van 19 september. De exacte begin- en eindtijden worden gedeeld met degenen die zijn uitgenodigd om deel te nemen.

Belangrijkste kenmerken van de Eerste Wereldoorlog-serie:

Authentieke Eerste Wereldoorlog-gevechten: Vecht door de geschiedenis met nauwkeurig nagemaakte maps, wapens, uniformen en tijdperkspecifieke muziek.

Realistische gevechten: Ervaar zeer gedetailleerde wapens en uitrusting, overleef onder onderdrukkend vuur en navigeer door dynamische slagveldomstandigheden.

Squad-based multiplayer FPS: Sluit je aan bij een squad met verschillende klassespecialisaties en werk samen op pc en consoles met volledige crossplay-ondersteuning.

Vecht nooit alleen: AI-bots helpen je in openbare matches en kunnen optioneel deelnemen aan aangepaste gevechten.