Ontdek de vernieuwingen van Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Samen naar het Bellabelpark

Binnenkort valt er in het Bloemenrijk nog veel meer fun te beleven! Of je nu het liefst in je eentje of samen met anderen speelt, je kunt genieten van gloednieuwe uitdagingen wanneer Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Samen naar het Bellabelpark op 26 maart verschijnt voor de Nintendo Switch 2.

Bekijk de nieuwe trailer voor een indruk van de gezellige multiplayer-chaos en andere vernieuwingen die naar het Bloemenrijk komen.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Samen naar het Bellabelpark biedt spelers nieuwe mogelijkheden om met en tegen elkaar te spelen, naast andere nieuwe content en verbeteringen die speciaal voor de Nintendo Switch 2 zijn gemaakt. Vertrek met vrienden en familie naar Bellabelpark, een nieuw gebied in het Bloemenrijk met twee grote pleinen vol attracties. Speel met of tegen elkaar in uitdagingen als Tip Taps muntenfeest, waarin je zoveel mogelijk gouden munten moet verzamelen, of Bubbelknaller, waarin je met de meeste levens moet zien te overleven.

Het lokale speelplein biedt toegang tot 17 verschillende soorten attracties die je met maximaal drie vrienden op hetzelfde systeem kunt spelen. Omdat de game GameShare ondersteunt, hoeft maar één speler de game te bezitten om met drie andere spelers lokaal te kunnen samenspelen. Daarnaast kun je het speelkamerplein bezoeken om online en lokaal draadloos met anderen te spelen, waarbij elke speler het scherm van zijn eigen systeem gebruikt. Tot wel twaalf vrienden kunnen het tegen elkaar opnemen in de zes extra attracties van het speelkamerplein.

Deze versie van de game biedt ook de volgende vernieuwingen:

• Toad-brigadekamp – Train je vaardigheden in het Bellabelpark met een breed scala aan uitdagingen in levels uit Super Mario Bros. Wonder. Door in het hoofdspel te vorderen, komen steeds meer trainingslevels beschikbaar in het Bloemenrijk. Voltooi de trainingen in je eentje of met maximaal drie andere spelers om in het klassement van de Toad-brigade te stijgen en een elitebrigadier te worden.

• Met hulp – Ben je nieuw in de wereld van Super Mario Bros. Wonder? Dan kun je misschien wel wat hulp gebruiken. Als je ‘Met hulp’ inschakelt kun je na een val in een gat of botsing met een vijand snel weer verder spelen, zonder een leven te verliezen of schade op te lopen, ongeacht met welk personage je speelt.

• Bekende gezichten – Deze nieuwe editie brengt niemand minder dan Rosalina voor het eerst naar het Bloemenrijk. En ze is niet alleen – wanneer minstens twee spelers samenspelen verschijnt Hulp-Luma als ondersteunend personage. De onkwetsbare Luma kan andere spelers helpen door vijanden met wervelingen te verslaan en munten te verzamelen. Je kunt Luma ook besturen met de muis van de Nintendo Switch 2.

• Koopalings – Terwijl Rosalina en Luma natuurlijk welkome gasten zijn, geldt dat nou niet meteen voor de Koopalings, die weinig goeds in de zin hebben. Nadat de zeven Koopalings een schat uit het Bellabelpark hebben gestolen, vluchten ze allemaal naar verschillende werelden in het Bloemenrijk. Pas dus maar op, want als je er eentje tegenkomt, moet je het level van zo’n slechterik betreden om de strijd aan te gaan.

Al deze en andere nieuwe functies zijn beschikbaar wanneer Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Samen naar het Bellabelpark op 26 maart verschijnt. Wanneer je al een Super Mario Bros. Wonder en Nintendo Switch 2 bezit, kun je de nieuwe content ook krijgen door een upgrade-pakket aan te schaffen. Pre-orders voor het Super Mario Bros. Wonder upgrade-pakket zijn vanaf vandaag beschikbaar in de My Nintendo Store en Nintendo eShop op de Nintendo Switch 2.

Tegelijk met Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Samen naar het Bellabelpark verschijnen op 26 maart ook drie nieuwe amiibo: Olifant-Mario, Poplin & Prins Florian en Toad-baas & Babbelbloem.

Over Babbelbloem gesproken, binnenkort kun je een levensechte versie van deze spraakzame bloem in huis halen. Laat de bloem zelf kiezen wanneer hij iets zegt, of druk op de knop om hem direct te laten spreken. Als je vaak op de knop drukt zegt hij misschien wel iets bijzonders! Je kunt hem ook zo instellen dat hij je begroet als je wakker wordt, of met een glimlach in slaap sust. Hij registreert ook hoe laat en warm het is, en zal die details graag met je delen. Geef je dag een fleurig tintje wanneer Babbelbloem op 12 maart verschijnt. Pre-orders voor Babbelbloem beginnen vandaag in de My Nintendo Store en binnenkort bij sommige winkels.