Football Manager 26 trailer is erg tactisch

Sports Interactive heeft een nieuwe video van Football Manager 26 vrijgegeven, waarin men laat zien wat er qua tactische aanpakken is veranderd in de nieuwste iteratie van de game.

In de video gaan enkele ontwikkelaars dieper in op het spelen met en zonder de bal. Managers krijgen in dit deel veel meer mogelijkheden om hun tactische plannen door te voeren. Zo kun je spelers in bepaalde situaties op een andere plek laten spelen, zonder dat je iets aan hoeft te passen wanneer de situatie zich niet meer voordoet. In Football Manager 24 kon je bijvoorbeeld een vleugelspeler in een 4-3-3 opstelling doorschuiven naar aanvallende middenvelder, maar dan werd zijn verdedigende rol aangetast en dat is bij het nieuwste deel dus niet het geval.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Football Manager 26 verschijnt op 4 november voor PC, PS5, Xbox Series X/S, Android en iOS.