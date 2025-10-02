Xbox Game Pass abonnees lijken abbonement massaal op te willen zeggen

Na het nieuws dat de prijzen van Xbox Game Pass tot wel 50% stijgen, wilden veel abonnees hun abonnement opzeggen. Zo veel dat de website het er moeilijk mee had.

De website was gisteren een ruime tijd offline vanwege de vele Xbox Game Pass abonnees die de prijswijzigingen niet konden waarderen. Zowel Windows Central en Wccftech meldden dat de website urenlang niet te bezoeken was, wat doet vermoeden dat er een hoop bezoekers de site wilden bezoeken.

Dit komt allemaal dus door de prijswijzigingen en veranderingen die Microsoft gisteren heeft doorgevoerd. Zo kost Ultimate nu €27,99 per maand, in plaats van €17,99. Wel krijgen abonnees Fortnite Crew (de Battle Pass en 1000 V-bucks) en Ubisoft+ Classics erbij, naast de games die het Ultimate al eerder aanbood. Al deze extra’s lijken de Xbox Game Pass abonnees vooralsnog niet te kunnen bekoren.