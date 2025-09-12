Football Manager 26 vanaf 4 november verkrijgbaar

Football Manager 26 heeft een releasedatum gekregen en zal vanaf 4 november verkrijgbaar zijn voor de PC, mobile en consoles. De Switch-versie verschijnt overigens een maand later.

De verschillende versies krijgen ook andere namen, namelijk Football Manager 26 voor pc (Steam, Epic Games Store en Microsoft Store), Football Manager 26 Console voor PlayStation 5, Xbox Series en Xbox One, en Football Manager 26 Mobile voor iOS en Android (via Netflix). De Switch-versie (Football Manager 26 Touch) zal vanaf 4 december verkrijgbaar zijn. Degene die de game op de PC of Mac bestellen, krijgen overigens nog twee weken eerder toegang.

Football Manager 26 is het nieuwste deel in de serie, nadat het een jaartje er tussen uit was. Dat kwam onder andere door de grote veranderingen die zijn doorgevoerd, zoals de overstap naar de Unity-engine. Daarnaast is er door het team hard gewerkt aan een nieuwe user interface, die je hieronder in de trailer in actie kunt zien.