Pokémon Pokopia is een mix van Pokémon met Animal Crossing

Tijdens de Nintendo Direct van vanmiddag werd de Pokémon spin-off Pokopia aangekondigd. Zodra je de trailer ziet, zul je de titel van het bericht ook beter begrijpen.

In de game die wordt ontwikkeld door Koei Tecmo besturen spelers een Ditto (die zich heeft omgetoverd tot mens) en deze leert al spelenderwijs nieuwe Pokémon kennen. Samen zullen zij een wereld vorm moeten geven en nieuwe moves leren. Hierdoor kunnen ze nieuwe materialen verzamelen en de omgeving meer naar eigen smaak inrichten. Tja, snap je nu waar onze titel vandaan komt?

Pokémon Pokopia verschijnt ergens volgend jaar voor de Nintendo Switch 2. Zien jullie ook de gelijkenissen met Animal Crossing?!