Final Fantasy 7 trilogie komt naar Xbox en Switch 2

Nadat Final Fantasy 7 Remake Intergrade al was bevestigd voor de Nintendo Switch 2 en Xbox Series S/ X, laat Square Enix weten dat de rest van de trilogie ook zal volgen.

Vandaag werd tijdens de Nintendo Direct de releasedatum voor de Switch 2 en (indirect ook) de Xbox Series S/ X-versie van Final Fantasy 7 Remake Intergrade onthuld (22 januari), maar later voegde uitgever Square Enix er nog aan toe dat Rebirth en het nog aan te kondigen derde deel ook naar die platformen zal komen.

Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk of het derde deel op alle platformen tegelijk zal verschijnen of dat deze tijdelijk exclusief naar PlayStation 5 zal komen. Gezien Square Enix al enige tijd laat weten zo veel mogelijk platformen te willen ondersteunen, zou het ons verbazen. Daarentegen kijken we er niet raar van op als de Switch 2-versie later verschijnt, zoals dat bij meer games het geval is geweest.