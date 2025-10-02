Xbox Game Pass was voor prijsstijging al winstgevend

Microsoft heeft laten weten dat Xbox Game Pass over het afgelopen fiscale jaar winstgevend is. Echter weerhield het bedrijf niet om de prijzen alsnog te verhogen.

In een interview met Game Watch laat Xbox-president Sarah Bond weten dat Xbox Game Pass over het afgelopen jaar voor een omzet van 5 miljard dollar zorgde. Het aantal abonnees stijgt en de prijzen zijn ook al een keer eerder omhoog gegooid.

“Het afgelopen fiscale jaar behaalde Xbox Game Pass een recordomzet van $5 miljard. Het is een winstgevende business en naarmate er meer creators toetreden, stijgen ook de betalingen richting makers. We zien dit als een goede zaak voor iedereen.”

Het is positief om te horen dat Microsoft niet alleen meer geld vraagt om er zelf veel meer aan te kunnen verdienen, maar dat ook ontwikkelaars hiervan mee kunnen profiteren. Dit is ook wel een geluid dat we eerder in de industrie hoorden. Zo meldde voormalig PlayStation-chef Shawn Layden dat hij het model niet positief vindt voor ontwikkelaars. Zij zouden minder creatieve vrijheid hebben en dus ook minder inspiratie hebben voor hun volgende game.

Voormalige Bethesda-medewerker Pete Hines liet ook weten dat er een betere balans zou moeten komen voor ontwikkelaars, zodat zij ook eerlijk beloond wordt.