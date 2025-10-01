Ruim 90 games aan Xbox Game Pass toegevoegd

De prijzen van Xbox Game Pass zijn dan wel aanzienlijk gestegen, maar je krijgt er wel wat extra voor terug. Zo verschijnen er in één klap 14 Assassin’s Creed-games op de service en nog bijna 80 andere games.

Microsoft kondigde vandaag aan de prijzen voor de service te verhogen en de soorten abonnees iets aan te passen. Ondanks dat komt er wel wat extra’s naar de service (vooral als je Ultimate of PC abonnee bent). Zo verschijnt Ubisoft+ Classics ook op de service en dat betekent dat je 14 Assassin’s Creed-games kunt verwachten en nog tal van andere Ubisoft games.

Insider Gaming heeft een handig overzicht gemaakt per soort abonnement (Essential, Premium en Ultimate) met de games die abonnees erbij kunnen verwachten. Ook gaaf om te zien, is dat Hogwarts Legacy ook aan de bibliotheek voor Ultimate en Premium abonnees wordt toegevoegd. Of dit het prijskaartje vergoelijkt, laten we dan weer aan jullie over!