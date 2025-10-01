Daredevil toont zijn moves in nieuwe Marvel Rivals trailer

Op 10 oktober zal Daredevil dan ein-de-lijk naar Marvel Rivals komen en in een nieuwe trailer toont Netease de moves van “the Man without fear”.

Op 10 oktober verschijnt seizoen 4,5 voor de hero shooter Marvel Rivals en daarmee maakt ook Daredevil zijn opkomst in de game. In een nieuwe trailer zien we hoe hij zijn stokken gebruikt om vijanden een lesje te leren, maar ook welke moves hij nog meer tot zijn beschikking heeft.

Daredevil gebruikt zijn knuppels precies zoals ze in de strips worden gebruikt, met kettingen eraan bevestigd die ook als nun-chucks fungeren. In situaties van dichtbij kan het personage dichtbij komen en een spervuur ​​aan aanvallen op hem loslaten. Bij aanvallen op afstand gebruikt het personage Devil’s Chain en Devil’s Throw, waarbij hij de knuppel naar de vijand gooit.

Daredevils ultieme aanval lijkt het meest interessant, omdat het een schaduw over het perspectief van de vijand brengt, waardoor ze alleen Daredevil en hun directe omgeving kunnen zien. De beschrijving van het nieuwe Marvel Rivals-personage luidt als volgt:

Matt Murdock heeft altijd gestreden voor onschuldigen, zowel als advocaat als Daredevil, beschermer van Hell’s Kitchen. Met bovenmenselijke zintuigen die zijn gebrek aan visie compenseren, komt deze Man Zonder Vrees zonder aarzeling in actie.

Nadat Daredevil de demon “Het Beest” had verslagen, ontdekte hij dat hij een ware duivel in zich had. Een van de gevangenen van Het Beest, Yinglong, bood Daredevil aan om deze demonische kracht te benutten. Hij volgde Yinglong naar de Achtste Stad en transformeerde het gevangenisrijk in een vluchtelingenopvang, wat hem een ​​nieuwe naam opleverde: “Dizang”.

Marvel Rivals is een free-to-play hero shooter van het Chinese Netease. Onlangs maakte het bedrijf bekend dat cross-progressie vanaf seizoen 5 beschikbaar zal zijn. Ook wordt er gespeculeerd over mogelijke lootboxen in de game, maar laten wij dat niet hopen gezien de regelgeving hier in Nederland en het feit dat zulke games dan niet verkocht mogen worden. Immers heeft het bedrijf nog wel voor heel wat seizoenen content voor ons in petto!