Nintendo geeft free-to-play ontwikkelaars nog geen Switch 2 devkits

Nintendo lijkt ontwikkelaars van free-to-play games nog niet te willen/ kunnen voorzien van devkits van de Nintendo Switch 2.

Volgens Strikerz CEO Eugene Nashilov wil het team graag een Switch 2-versie van UFL maken, maar kunnen ze er nog niet aan beginnen omdat ze nog geen devkit hebben. Nashiloy laat tijdens een media briefing het volgende weten over een Switch 2-versie:

“De Switch 2-versie is nog niet in ontwikkeling, maar dat komt nog wel. Op dit moment geeft Nintendo nog niet erg actief ontwikkelkits aan free-to-play-ontwikkelaars. Dat is een wereldwijde trend, en wij maken daar deel van uit. Zodra we het nieuwe apparaat in handen hebben en ermee aan de slag gaan, dan is de kans groot dat het wel gaat gebeuren.”

In maart dit jaar had Strikerz al devkits voor de Nintendo Switch 2 aangevraagd, maar blijkbaar nog steeds niet ontvangen. Dit is niet de eerste keer dat we dergelijke geluiden over devkits van de Switch 2 horen. Tijdens de Gamescom hebben diverse ontwikkelaars en uitgevers laten weten nog niks van Nintendo te hebben ontvangen.

Vorige week liet ook Sandfall Interactive weten te kijken of zij een Switch 2-versie van Clair Obscur: Expedition 33 te kunnen maken, maar ook zij hebben nog niet het materiaal om het überhaupt te kunnen bewerkstelligen.

UFL is overigens al enige tijd te spelen op de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. De game is ook nog in ontwikkeling voor de PC en deze zal in november of december moeten verschijnen!