Keanu Reeves wil wel terugkeren als Johnny Silverhand in Cyberpunk sequel

John Wick-acteur Keanu Reeves zou maar al te graag terugkeren als Johnny Silverhand in de sequel op Cyberpunk 2077.

In een interview met IGN laat de acteur weten graag te zullen werken aan de nog aan te kondigen opvolger van Cyberpunk 2077 om zijn rol van Johnny Silverhand nog eens te spelen.

Op het moment van schrijven, zijn de details over de Cyberpunk 2077 opvolger nog schaars. We weten alleen dat de game zich in een tweede grote stad gaat afspelen en dat de game de codenaam Project Orion heeft gekregen. Het is overigens nog niet zeker of Keanu Reeves’ personage zal terugkeren in de game, gezien het verloop van de game.

Cyberpunk 2077 is een van die games die een waanzinnige comeback maakte. De game verscheen in 2020 voor de PC, PlayStation 4 en Xbox One, maar werd geplaagd door bugs en glitches. De game werd door Sony al binnen één week van de PlayStation Store gehaald en spelers kregen zelfs hun geld terug. Na een aantal maanden flink spijkeren en een zelfs een verbeterde versie zijn fans helemaal weg van deze game. Kijken jullie al uit naar diens opvolger? Of wachten jullie het deze keer eerst even af?