Resident Evil Requiem en andere RE Engine gebruikende games naar Switch 2?!

Volgens de nieuwste geruchten werkt Capcom aan Switch 2-versies van Resident Evil Requiem en andere op de RE Engine draaiende games.

Insider Gaming claimt namelijk dat Resident Evil Requiem niet alleen naar de Nintendo Switch 2 komt, maar ook op de PlayStation 4 zal verschijnen. Echter lijkt dit niet de enige game van Capcom te worden die naar de nieuwste console van Nintendo komt.

Dit gerucht komt overigens niet van de bronnen van de website, maar insider Dusk Golem op X. Hij claimt dat naast Resident Evil Requiem ook de remakes van Resident Evil 2, 3, 4 en Village ook naar de Nintendo Switch 2 komen.

(1/2) Yee, they’ve been working on porting all the RE Engine Resident Evil games to Nintendo Switch 2 for a hot minute now. Requiem should be landing on Nintendo Switch 2 as well. There’s grapevine rumor that there’s a Nintendo Direct this week & RE7 is going to be there at least https://t.co/fQw5WBjDXz — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 9, 2025

Dusk Golem maakt overigens duidelijk dat de games echt daadwerkelijk voor de Switch 2 worden gemaakt en niet de streamversies worden, zoals dat in het verleden wel bij de originele Switch werd gedaan.

De insider heeft via via vernomen dat er deze week een Nintendo Direct gepland staat en dat RE7 tijdens het evenement gepresenteerd zou kunnen worden. Ze verduidelijkten echter dat het een geruchtencircuit is en dat ze “geen goed inzicht hebben in Capcoms marketingplannen”. Zoals altijd komt deze informatie niet van een officiële bron, dus neem het vooralsnog met een korreltje zout.