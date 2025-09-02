Er komt mogelijk snel een Nintendo Direct aan

Er wordt al maanden gespeculeerd over een nieuwe Nintendo Direct en de geruchten worden steeds hardnekkiger.

Meerdere media claimen namelijk dat er deze maand nog een gloednieuwe Nintendo Direct zal worden gehouden. Dit is overigens niet geheel verrassend, aangezien Nintendo al een aantal jaren in september een nieuwe show online knalt.

Zo plaatste Switch Force een cryptisch bericht op X waarin hij meldt dat “Nintendo een noodoproep had gedaan voor missende Switch games en per ongeluk 912 (in plaats van 911) belde. Hiermee lijkt hij te doelen op een Direct op 9/12 (12 september). Interessant detail: Op 13 september is het 40 jaar geleden dat Super Mario Bros in Japan verscheen.

Daarentegen houdt Nintendo normaliter geen Directs op vrijdag, maar wellicht dat ze dus voor Mario een uitzondering maken? Overigens meldt ook VGC dat Nintendo “ergens in het midden van september” een Direct gepland heeft.

Het lijkt ons ook sterk dat Nintendo niet binnenkort met een nieuwe Direct gaat komen. Immers heeft Metroid Prime 4: Beyond nog geen releasedatum gekregen en zijn we wel erg benieuwd wat er voor dit najaar/ begin 2026 nog in de planning staat voor de Nintendo Switch 2.