Beelden Battle Royale Battlefield 6 gelekt

Tja we gaan er maar geen woorden aan vuil maken, want er verandert voorlopig toch niks. Er zijn namelijk beelden gelekt van de Battle Royale modus van Battlefield 6.

De beelden die door Miscka Mikoto_01 online zijn gegooid tonen het begin van twee potjes van de Battle Royale. Daarin is te zien dat vernietiging ook een rol zal spelen, maar ook dat spelers kunnen zwemmen.

Hoewel de Battle Royale modus al bevestigd is door Battlefield Studios en EA, zijn er nog geen officiële details bekend. Wel werd er onlangs door dataminers wat details gevonden, zoals de “Gauntlet modus” en de standaard Battle Royale modus. Wanneer de modus verschijnt is niet bekend, maar we weten wel dat deze free-to-play wordt en dus niet onderdeel is van Battlefield 6 (zoals Firestorm dat wel was voor Battlefield V). De modus wordt overigens pas na de release van Battlefield 6 verwacht en dat is op 6 oktober!