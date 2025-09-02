Hollow Knight: Silksong, Roadcraft en meer naar Xbox Game Pass

Microsoft heeft laten weten welke games er in de eerste helft van september naar Xbox Game Pass zullen komen. Uiteraard is Hollow Knight: Silksong van de partij!

Vanaf vandaag kunnen alle abonnees I Am Your Beast (cloud, PC en Xbox Series X|S) claimen. Morgen zullen Xbox Game Pass standaard abonnees ook Nine Sols (Xbox Series X|S) kunnen spelen.

Aanstaande donderdag is het dan de beurt aan Hollow Knight: Silksong (wellicht een van de meest geanticipeerde games van dit jaar). Wij konden de game op de ROG Xbox Ally X zeer waarderen, maar ook op een groter scherm hebben we er meer dan vertrouwen in! De game (cloud, console en PC) is voor Game Pass Ultimate en PC-abonnees “gratis” te spelen.

Diezelfde dag volgt ook de PC-game Cataclismo voor Game Pass Ultimate en PC Game Pass abonnees. Op 10 september keert PAW Patrol World (cloud, console en PC) weer terug naar de service van Microsoft. Tot slot volgt op 16 juni nog de game Roadcraft voor de cloud en Xbox Series S/ X voor Xbox Game Pass Ultimate en standaard abonnees.

Voor alle informatie over DLC en trials check dan even de Xboxs Wire. Zo kunnen abonnees namelijk een 10 uur durende trial spelen van NHL 26.