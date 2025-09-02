Ubisoft heeft wel een toekomst voor Rayman in gedachten

Ubisoft Montpellier en Milaan zouden volgens de Franse uitgever werken aan de toekomst van Rayman.

Rayman viert het dertig jarige bestaan en in een livestream heeft merkproducent Loic Gounon laten weten dat de twee studio’s aan de toekomst van de serie werkt.

“Een erg getalenteerd team bij Ubisoft Montpellier en Ubisoft Milan werkt op dit moment aan de toekomst van Rayman. Verwacht niet binnenkort al nieuws, maar wees er zeker van dat Rayman in goede handen is.”

Vorig jaar oktober liet de uitgever al weten dat de studio’s in Frankrijk en Italië al aan het verkennen waren hoe zij de serie weer op de kaart kunnen zetten.

👊 🎉Rayman turns 30! Join us on our official channels to celebrate an incredible legacy 🎂🥳 Let’s kick it off with a special message from Ubisoft Montpellier that was broadcast as part of the fan event Rayman Alive, just minutes ago. pic.twitter.com/BQ6qavIrVr — Rayman (@RaymanGame) September 1, 2025

De laatste Rayman dateert alweer uit 2013 (Rayman Legends) en de eerste stamt dus uit 1995. De reeks werd altijd gezien als een vermakelijke platformer met creatieve omgevingen. In mei werd al duidelijk dat er aan een nieuwe game wordt gewerkt, doordat er vacatures werden gespot die refereerde naar een “AAA Rayman-game”.