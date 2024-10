Ubisoft werkt mogelijk aan een Rayman remake

Ubisoft probeert echt wel eens wat anders dan hun bekende open wereld formule voor de tigste keer te herontdekken. Zo lijkt het erop dat de uitgever bezig is met een remake van Rayman.

Althans dat is als we de bronnen van Insider Gaming mogen geloven. De website claimt namelijk dat het team dat aan Prince of Persia: The Lost Crown werkte en helaas geen sequel mocht maken aan de ontwikkeling is gezet van een remake van Rayman.

Hoewel dit heel positief klinkt voor de fans moeten we wel even vermelden dat de game wordt ontwikkeld met Michael Ancel als consultant. De bedenker van de reeks stapte in 2022 op bij Beyond Good and Evil 2, maar was niet bepaald geliefd bij het team. Het sfeertje bij de studio zou namelijk behoorlijk “toxic” zijn geweest. Misschien dat het nog meevalt nu hij niet meer de leiding heeft bij de ontwikkeling en wij hopen in ieder geval dat deze game niet zo lang in ontwikkeling is als de laatste game waar hij aan heeft gewerkt.