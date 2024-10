Telltale Games kende een aantal jaren geleden een moeilijke tijd, maar lijkt langzaamaan weer op te kunnen bouwen. Echter waren fans bang dat The Wolf Among Us 2 geannuleerd is, omdat er al enige tijd niks meer van vernomen is.

Gelukkig helpt de ontwikkelaar deze geruchten de wereld uit, ondanks dat dit niet heel gebruikelijk is om te doen. Men wil blijkbaar toch even laten weten dat er nog steeds aan de game wordt gewerkt en dat is natuurlijk alleen maar fijn om te horen. In een verklaring laat het bedrijf weten:

“Normaal gesproken reageren we niet op geruchten en ongefundeerde Reddit-threads. Maar de ontwikkeling van The Wolf Among Us 2 gaat door en we zijn enthousiast om meer over de game te delen met Telltale-fans en onze community wanneer de tijd rijp is.”

The Wolf Among Us 2 zou oorspronkelijk in 2018 al verschijnen, maar vanwege financiële problemen moest Telltale het met alles een stuk rustiger aan doen. Hierdoor werden diverse projecten, waaronder deze game geannuleerd. Uiteindelijk heeft LCG Entertainment het bedrijf van de ondergang geholpen en daarbij ook het IP overgenomen.

De game werd vervolgens in 2019 aangekondigd tijdens de Game Awards, maar in 2023 werd duidelijk dat de game niet meer op de Unreal Engine 4 maar de Unreal Engine 5 wordt gemaakt. De game zou eigenlijk dit jaar moeten verschijnen, maar dat lijkt het niet meer te gaan halen.