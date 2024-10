Guerrilla Games was als team klaar met de Killzone franchise

Guerrilla art director Roy Postma geeft in een interview met de Washington Post aan waarom de studio de Killzone franchise met rust heeft gelaten.

In het interview, dat eigenlijk werd gehouden voor de Horizon spin-off LEGO Horizon Adventures, geeft Postma te kennen dat de studio op een gegeven moment klaar was met de duistere werelden van Killzone. De levendige en kleurrijke wereld van Horizon genoot bij het hele team de voorkeur en dat was het moment om voor die studio te besluiten om het boek van Killzone te sluiten.

“We waren er als team klaar mee.Als studio moesten we iets anders doen. De keuze was bewust het tegenovergestelde van Killzone.”

Killzone werd door vele gezien als de grote concurrent van Microsoft’s Halo. De serie begon in 2004 en de laatste game dateert alweer uit 2013 (Killzone Shadow Fall voor de PlayStation 4). In totaal verschenen er vijf games van de reeks op diverse platformen van Sony en was redelijk succesvol met ruim 5 miljoen verkopen in totaal.

Het is nog niet helemaal uitgesloten dat de Killzone serie ooit nog een comeback maakt, maar dat zou dan wel via een andere studio moeten gebeuren. Zou het niet verstandig zijn van Sony om juist dit IP nieuw leven in te blazen nu het helemaal geen first person meer maakt?