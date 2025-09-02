Crystal Dynamics zou op zoek zijn geweest naar andere uitgever voor Perfect Dark

Crystal Dynamics zou volgens diverse media erg overtuigd zijn van het succes voor Perfect Dark en zou zelfs met andere uitgevers hebben gesproken om het project af te maken.

Het was natuurlijk ook wel erg zuur toen Microsoft aankondigde Perfect Dark te annuleren en diens studio te sluiten. Ook Crystal Dynamics werd door Microsoft betaald om aan de game te werken, die naar onze mening er veel weg leek te hebben van de Deus Ex-reeks.

Jason Schreier geeft nu te kennen dat Crystal Dynamics ruim twee maanden bezig is geweest om een andere uitgever voor Perfect Dark te vinden. Zou zou Embracer (het bedrijf dat Crystal Dynamics een aantal jaar geleden overnam) zou dichtbij een akkoord met Take-Two Interactive zijn, maar vanwege onbekende redenen werd hier toch de stekker uit getrokken. De bedoeling was dat de uitgever de rechten van Perfect Dark van Microsoft zou overnemen om daarna de game af te kunnen maken.

Vorige week kondigde Crystal Dynamics aan nog wat personeel op straat te moeten zetten, mede vanwege het annuleren van de game. Dit lijkt ook dus echt de laatste spijker in de kist van Perfect Dark te zijn geworden.

Alhoewel Krafton in het verleden met Hi-Fi Rush het tegendeel heeft bewezen. Tango Gameworks werd ook door Microsoft gesloten en uiteindelijk nam Krafton de ontwikkelaar en de rechten van de reeks over en kunnen hun werkzaamheden gewoon vervolgen. De kans dat dit met The Initiative gebeurt, lijkt vooralsnog erg klein.