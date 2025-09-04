Mogelijkheid voor Switch 2-versie Clair Obscur: Expedition 33 wordt onderzocht

Sandfall Interactive is op dit moment aan het onderzoeken of ze het voor elkaar kunnen krijgen om Clair Obscur: Expedition 33 naar de Nintendo Switch 2 te brengen.

In een statement aan Nintenderos (vertaald door Insider Gaming) meldt de ontwikkelaar het volgende over een mogelijke Switch 2-versie:

“We hebben een aantal mogelijkheden die we zullen onderzoeken, maar op dit moment kunnen we nog niets bevestigen.”

We zijn zelf benieuwd wat de ontwikkelaar nu aan het onderzoeken is. Vorige maand hoorden we namelijk dat Nintendo nog niet alle ontwikkelaars heeft voorzien van een devkit van de Switch 2 en het zal ons niet verbazen als Sandfall Interactive daar ook voor in de rij staat.

In mei wilde de ontwikkelaar al niet uitsluiten dat de game nooit naar de Nintendo Switch 2 zou komen. Daarnaast bracht de ontwikkelaar vorige maand meer goed nieuws: Clair Obscur is wat hun betreft een franchise en Expedition 33 is een van de verhalen die zij willen vertellen.

Clair Obscur: Expedition 33 wordt door vele al gezien als de Game of the Year van 2025. Dit vanwege de prachtige omgevingen, de geweldige cast en het verhaal dat je helemaal opzuigt. Ook qua gameplay hebben spelers niks te klagen!

Zouden jullie de game (opnieuw) in huis halen als deze op de Nintendo Switch 2 verschijnt?!