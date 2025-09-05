Street Fighter film onthult volledige cast en releasedatum

Street Fighter komt naar het witte doek. De langverwachte gameverfilming is momenteel in productie en verschijnt op 16 oktober 2026 in de bioscoop. Met de slogan “Let the tournament begin!” heeft de productie nu de volledige cast bekendgemaakt!



De iconische vechters worden vertolkt door een mix van Hollywood-sterren, atleten en verrassende keuzes. Zo neemt Andrew Koji de rol van Ryu op zich, terwijl Noah Centineo in de huid kruipt van zijn rivaal en vriend Ken. Callina Liang speelt Chun-Li, en WWE-ster Cody Rhodes krijgt de taak om Guile tot leven te brengen.

Ook de schurken en kleurrijke personages uit de franchise zijn ruim vertegenwoordigd:

Orville Peck als Vega

50 Cent als Balrog

Jason Momoa als Blanka

Vidyut Jammwal als Dhalsim

Olivier Richters als Zangief

Hirooki Goto als E. Honda

David Dastmalchian als M. Bison

Roman Reigns als Akuma

Daarnaast zijn er enkele opvallende namen zoals Andrew Schulz als Dan Hibiki en Eric André in de rol van Don Sauvage, een nieuw personage. Ook Cammy (Mel Jarnson), Juli (Rayna Vallandingham) en Joe (Alexander Volkanovski) maken hun opwachting.

Gameverfilmingen hebben vaak een wisselende reputatie, maar met deze cast lijkt de Street Fighter-film groots te worden aangepakt. Fans kunnen zich alvast verheugen op een spektakel waarin vechtkunst, iconische moves en de onvergetelijke rivaliteit tussen Ryu en Ken centraal zullen staan.

Of dit de verfilming wordt die fans eindelijk recht doet? Dat weten we pas in oktober 2026. Ga jij Street Fighter in de bioscoop kijken? Laat het ons weten in de comments!