Hollow Knight: Silksong verbrijzelt records

Hollow Knight: Silksong is vandaag verschenen en lijkt diens hype meer dan waar te maken! Het record van aantal gelijktijdige spelers is, ten opzichte van het vorige deel, bijna verzesvoudigd!

Het hoogtepunt van Hollow Knight was bijna 73000 gelijktijdige spelers en Silksong kent nu al een record van 527991 gelijktijdige spelers. Op de Gamescom was al te zien dat veel gamers uitkijken naar de game, aangezien sommige wel ruim twee uur voor de game in de rij wilden staan. Echter waren zij dus niet de enige die uitkeken naar het avontuur van Hornet.

Hebben jullie Hollow Knight: Silksong al een kans gegeven? Laat ons vooral weten wat jullie ervan vinden!