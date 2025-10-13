Gameplay Group en Paramount hebben Avatar Legends: The Fighting aangekondigd, een vechtgame met daarin de personages uit de bekende animatieserie Avatar: The Last Airbender.

In de game zullen allerlei personages uit de serie de revue passeren, waaronder Aang, Sokka, Zuko, Azula, maar ook Korra uit het vervolg genaamd The Legend of Korra. In de nog geen minuut durende trailer zien we niet alleen deze personages, maar ook gameplay.

Bij de lancering zullen er 12 personages speelbaar zijn en later zullen er tijdens in-game seizoen meer aan worden toegevoegd. Spelers kunnen hun eigen ondersteunende personages selecteren, wat invloed gaat hebben op de stijl van jouw personage en voor speciale moves/ combo’s moet zorgen.

Avatar Legends: The Fighting kent zowel een singleplayer, die volgens de ontwikkelaar een “uniek verhaal” bevat, maar ook een multiplayer. Deze zal vanaf lancering cross-play moeten ondersteunen. De game wordt “ergens in de zomer” van 2026 verwacht voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2.