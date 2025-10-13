EA keert terug op het veld met EA Sports FC 26, het derde deel sinds de breuk met FIFA. De ontwikkelaar wil laten zien dat ze ook zonder die iconische naam nog steeds de koning van het digitale voetbal zijn. En eerlijk? Ze komen aardig in de buurt. Maar net als een spits die iets te lang wacht met schieten, mist FC 26 af en toe dat beslissende tikje klasse.

Spelen in stijl

De grootste verandering is de introductie van twee speelstijlen: Authentiek en Competitief. Authentiek mikt op realistisch voetbal, trager tempo, meer fouten, en een gevoel dat elke pass ertoe doet. Het is heerlijk voor liefhebbers van tactisch spel, maar soms ook frustrerend traag. Competitief is precies het tegenovergestelde: razendsnel, chaotisch en spectaculair. De bal vliegt alle kanten op, wat voor spannende potjes zorgt, maar ook het idee wekt dat je in een flipperkast terecht bent gekomen.

Het resultaat is een game die niet goed weet of ze realistisch of fun wil zijn en daardoor een beetje tussen wal en schip belandt. Toch moet EA gecomplimenteerd worden met de aangebrachte diversiteit in speelstijlen. Er is immers al jaren een splitsing tussen een groep gamers die op zoek is naar meer realisme en daartegenover een groep gamers die het liefst zo veel mogelijk actie en spektakel op het beeldscherm ziet. Het feit dat EA dit actief heeft opgepakt en twee eigen modi heeft geïntroduceerd, biedt in dat opzicht aan meer gamers de genoegdoening waar zo om werd gevraagd.

Fluwelen revolutie?

Visueel gezien is EAFC26 echt wel vooruit gegaan. De stadions bruisen van leven, het publiek reageert overtuigend en de belichting tijdens avondwedstrijden is prachtig. Animaties zijn vloeiender, keepers maken reddingen die echt indruk maken en hoe cliché het ook klinkt: Het geheel oogt simpelweg beter dan ooit. Daar moet overigens wel bij gezegd worden dat het hier eerder gaat om een kleine stap dan een complete sprong. Ben je EA Sports FC 25 gewend, dan zul je echt niet continue gefascineerd opkijken door de spectaculaire visuele veranderingen, maar de subtiele ontwikkeling blijft desondanks niet te ontkennen.

Op het gebied van modi zit je voorlopig ook niet verlegen om content. Ultimate Team blijft de populairste stand, met frisse toevoegingen als de FUT Challengers en Gauntlet. De carrièremodus en Pro Clubs krijgen wat broodnodige verbeteringen, maar ook hier blijft het meer evolutie dan revolutie.

Dek je mannetje nou eens!

Toch is FC 26 niet vrij van ergernissen. Bugs, glitched statistieken en vooral de vreemde AI-keuzes zorgen regelmatig voor irritatie. Het euvel rondom medespelers die opeens volledig weglopen van hun te dekken mannetje als er net een voorzet wordt gegeven, is nog altijd een controller-wegsmijtend-frustratie-momentje. Daarnaast voelen de menu’s net als in eerdere jaren vrij log en traag, alsof EA eerder heeft gedacht aan presentatie dan aan gebruiksgemak. En ja, Ultimate Team blijft een doorn in het oog voor spelers die geen geld willen pompen in digitale kaartenpakketten. Het gevoel dat je zonder extra uitgaven achterloopt, is nog steeds aanwezig, en dat wringt.

Balcontrole

Toch moet gezegd worden: zodra je eenmaal op het veld staat, weet FC 26 je weer te pakken. De controle over de bal is strakker (helemaal in de iets directer aanvoelende competitieve modus), schoten voelen krachtiger en de algehele flow van het spel is gewoon beter. Er zijn momenten waarop alles klopt, en dan is het voetbalplezier puur en intens. Jammer genoeg worden die hoogtepunten te vaak onderbroken door technische haperingen en designkeuzes die je uit de ervaring trekken.

Conclusie

Kortom: EA Sports FC 26 is een game vol potentie en passie, maar ook eentje die worstelt met zijn identiteit. Het speelt heerlijk wanneer alles meezit, maar verliest de controle zodra het tempo zakt. EA laat zien dat ze nog steeds het beste voetbalspel op de markt kunnen maken, ze moeten alleen nog leren om niet elke kans te verprutsen met onnodig balverlies.



Uitgever: Electronic Arts

Ontwikkelaar: EA Vancouver, EA Romania

Releasedatum: 26 september

Platformen: PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 1 en 2

Gespeeld op: Playstation 5