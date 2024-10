Review: Ea Sports FC 25

Hij kwam iets later op de redactie binnen dan verwacht, maar niet getreurd: EA Sports FC25 is er weer. Nu de eerste patches er overheen zijn gegaan, is dit voor Gamingnation een uitgelezen moment om de game eens aan een grondig warenonderzoek te onderwerpen en te zien of de footie ook dit jaar het digitale speelveld kan domineren.

De enige titelkandidaat

Zoals elke voetballiefhebber die zijn droom als prof nooit in vervulling heeft zien gaan, starten we ook dit jaar weer de consoles op met goede moed en hoop. Maar zoals elke zelf respecterende amateurcoach weet: Met goede moed en hoop alleen kom je er niet. Er zal meer moeten gebeuren dan het oppompen van de bal en het gras maaien. Je zult je team frisheid en scherpte mee moeten geven, je selectie vernieuwen en soms de boel even goed opschudden, wil je successen boeken. Maar wat als je al een aantal jaar alleen op het speelveld staat, als je tegenstanders niet komen opdagen? Hoeveel vernieuwing en innovatieve foefjes moet je dan nog uitvoeren om de titel te winnen?

Je raad het al, deze analogie geldt natuurlijk niet alleen voor teams in het echie, maar ook voor de EAFC franchise. Waar de gameserie in het verleden nog kon rekenen op enige concurrentie, is het inmiddels al jaren alleenheerser als het aankomt op voetbalgames. En die alleenheerschappij heeft de afgelopen jaren nog wel eens voor wat stagnatie in de ontwikkeling van gameplay en speltypen gezorgd. Zo ook in de opvolger van deel 24. Maar niet getreurd: er zijn wel een aantal kleine veranderingen doorgevoerd. Welke dat zijn en of ze overtuigen lees je in de rest van deze review.

Aanval is de beste verdediging

Qua gameplay voelt EA FC 25 vertrouwd aan. Als je bekend bent met de vorige delen in de serie, zal je eerste potje daarom direct als vanouds ogen. De manier van passen en schieten voelt immers precies hetzelfde, evenals de looplijnen van je medespelers en computergestuurde tegenstanders. Is dat erg? Niet per se, maar het doet je in eerste instantie wel afvragen waar EA dan precies aan heeft gesleuteld dit jaar.

Gelukkig wordt dat al snel duidelijk, wanneer je probeert een tegenstander voorbij te sprinten. Dat lukt namelijk een stuk minder makkelijk dan voorheen. Het nerven van de sprintfunctie heeft als direct effect dat je veel afhankelijker wordt van passing wat de dynamiek van het veldspel echt verandert. Waar de clubs met snelle buitenspelers vorig jaar nog dominant aanwezig waren in de online competities, zullen de clubs met meer passing-gerichte spelers dit jaar ongetwijfeld de voorkeur krijgen.

Om je meer invloed te geven op de wedstrijdtactiek, is ook teammanagement op de schop gegaan. Zo zijn er flink wat menu’s bij gekomen die zorgen dat je op verschillende terreinen kunt sleutelen aan hoe jij wil dat je team in het veld staat. Dit voelt soms wat onnodig, aangezien de veelheid aan menu’s niet per direct veel meer opties betekent. Sterker nog, het maakt dat je vooral langer door menuutjes aan het scrollen bent om de juiste setting te vinden, die ervoor zorgt dat je speler of team zich net even wat anders gedraagt tijdens de wedstrijd.

Wat daarentegen wel een meerwaarde biedt, zijn de tactische tips die tijdens de wedstrijd in beeld komen en je helpen meer gebruik te maken van wijzigingen in je spelsysteem. Dit zorgt ervoor dat het soms een stuk makkelijker wordt om onder de druk van je tegenstander uit te voetballen, of juist vol in de aanval te gaan om die krappe achterstand toch nog goed te maken. En gezien het feit dat je keeper dit jaar een stuk betrouwbaarder ballen uit z’n doel houdt, is het kiezen voor een aanvallende strategie in veel gevallen daadwerkelijk de beste verdediging.



Haastig voetbal

Hoewel het spel in dit jaar iets langzamer verloopt en spelers in het algemeen trager bewegen, heeft dat EA er niet van weerhouden een nieuw, snel en hapklaar speltype te introduceren. Deze modus heeft de naam Rush gekregen en bestaat feitelijk uit potjes 5 tegen 5 voetbal op een half veld. Het leuke aan dit speltype is de integratie in de carrière modus, waarbij je op deze manier jeugdtoernooitjes kunt spelen met talentvolle guppies uit je jeugd. Daarnaast is dit speltype een stuk geschikter om 5 versus 5 online te spelen. Er blijkt dan ook een stuk minder afstemming nodig dan wanneer je met 11 vrienden een team bestuurt. Bovendien is het speltype ook in Ultimate Team te spelen, wat de diversiteit aan type wedstrijden die je kunt spelen ten goede komt.

Wat wel gezegd moet worden is dat deze modus als offline variant vrij makkelijk aanvoelt. Zo vliegen er op bijvoorbeeld legendarisch niveau alsnog uitslagen als 13-2 voorbij. En geloof me, dat ligt echt niet aan het skill niveau van onze tester. Bovendien is het in de plaats gekomen van Volta, de straatvoetbal-modus die in voorgaande games niet echt van de grond wist te komen. Of Rush meer lof onder de community kan vergaren zal nog moeten blijken, maar de integratie in de Carrière modus en Ultimate Team lijkt wat dat betreft een slimme zet.

Heb je er nog FUT voor?

En dan Ultimate Team. Ja die F kunnen we inmiddels weglaten, maar ik kon het niet laten om de woordspeling nog één keer te maken. Eerder in deze review noemden we al de toevoeging van Rush, maar verder kent UT geen grootschalige innovaties. Wel zijn er een aantal kleine veranderingen doorgevoerd, die het voetballeven hier en daar net wat dragelijker maken. Zo is het speltype nog altijd extreem gefocust op het kopen van packs, maar zijn contracten in deze editie verleden tijd zijn. Dit betekent dat je je gepackte spelers en coaches nu een stuk langer voor je club kunt laten spelen dan in voorgaande jaren.

Ook zijn er nu naast de traditionele UT coins mogelijkheden om Rush FC punten te verzamelen, waarmee je wekelijks beloningen kunt verdienen. Waarom dit extra puntensysteem geïntroduceerd moet worden naast de punten die je standaard al krijgt, is echter niet helemaal duidelijk. Dat wil zeggen: totdat je de in-game store opent, want daar krijg je uitgebreid de mogelijkheid om deze Rush FC punten te kopen. Ergens voelt het vermoeiend dat er nu wederom een nieuw maniertje gevonden lijkt te zijn, waarop spelers extra geld afhandig gemaakt kan worden. Gelukkig biedt EA FC 25 met de Carriere- en Seizoenen speltypes nog altijd genoeg mogelijkheden om deze geldlust te vermijden.

Conclusie

Al met al kunnen we concluderen dat EA FC 25 niet meer is dan een update. Een update die weliswaar hier en daar wat kleine tweaks doorvoert op het gebied van gameplay, teammanagement en speltypen, maar nergens echt fundamenteel aan durft te schroeven. Misschien is het ook wat veel gevraagd om dit elk jaar te verwachten, maar toch lijkt het er af en toe op alsof EA vooral graag met zo min mogelijk . Domineert EA FC 25 ondanks dit dan toch weer de velden voor het aankomende seizoen? Ja, maar vooral bij een gebrek aan serieuze concurrentie.



Uitgever: Electronic Arts

Ontwikkelaar: EA Sports

Releasedatum: 27 september 2024

Platformen: Ps5, Ps4, Xbox Series, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Gespeeld op: Playstation 5