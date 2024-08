Met de Gamescom op komst lijkt het nieuws ook weer wat op te laaien. Dus voor het weekend begint, is hier nog een overzicht van het overige nieuws van de week!

Nieuws

Star Wars Jedi: Survivor komt dit jaar dan ook eindelijk naar de last-gen generatie consoles. Op 17 september kunnen PlayStation 4- en Xbox One-eigenaren aan de slag met het tweede avontuur van Call Kestis.

Een aantal veteranen van studio’s als Bungie, Respawn en Riot Games hebben de studio Mountaintop Studios geopend en komen met een interessante shooter genaamd Spectre Divided. In de game bestuur je namelijk niet één, maar twee lichamen. Je kunt op elk moment switchen, maar dit geeft spelers dus ook letterlijk een tweede kans als een van de twee personages het loodje legt.

Mocht je geïnteresseerd zijn en een PC in huis hebben staan, hebben we goed nieuws: er zal namelijk vanaf 13 augustus een gesloten beta van de game worden gehouden. Je moet daarvoor wel eerst naar de Steam pagina van de game gaan en je aanmelden ervoor. Het is dus niet gegarandeerd dat je mee mag doen. Check ook de onderstaande trailer even om te kijken of het wat voor je is!

Slecht nieuws voor de studio achter the Order 1886 en de VR-game Lone Echo. Meta (Facebook) verliest bakken geld aan Virtual Reality en heeft als bezuinigingsmaatregel de studio gesloten. Ondanks dat ze een succes boekte met de eerste Lone Echo wist het tweede deel niet aan de verwachtingen te voldoen.

Nog meer minder goed nieuws: Het in 2014 aangekondigde Wild is niet meer in “actieve ontwikkeling”. Dat blijkt na een gesprek van Steven Ter Heide met een fan. De game werd ontwikkeld door Michael Ancel (bekend van Beyond Good & Evil en Rayman) en Wild Sheep Studio, maar sinds de aankondiging is het behoorlijk stil.

Films en series

In een nieuwe video deelt Warner Bros de komende series voor HBO Max. Naast een nieuwe Game of Thrones spin-off zien we er ook het tweede seizoen van The Last of Us. Zo zien we de bekende personages uit het eerste seizoen, maar ook Dina (Isabela Merced), Isaac (die net als in de game wordt vertolkt door Jeffrey Wright) en Abby (Kaitlyn Dever).



Goed nieuws voor degene die uitkijken naar de Until Dawn film. Het officiële X-account heeft namelijk bevestigd dat het filmen is begonnen!

Er komt een animatieserie van High On Life, de game die is geschreven en ingesproken door Rick & Morty-maker Justin Roiland. JB Smoove, die ook de stem insprak van de vis-geweer, zal de serie produceren.

Slecht nieuws voor Riot Games: nadat Netflix een beveiligingslek bevestigde, bleken volledige afleveringen van Arcane online te staan. De gelekte afleveringen bevatten allerlei informatie, zoals tijdcodes en watermerken. Het mogen wel duidelijk zijn dat de beelden nog van de productiefase zijn. Het wordt er alleen niet minder erg om.

Trailers

THQ Nordic heeft Disney Epic Mickey voorzien van een laag nieuwe verf (pun intended) en tijdens hun showcase toonde zij de eerste trailer!



Een andere game die door THQ Nordic wordt uitgegeven, is de Gothic 1 remake en laat daar ook een trailer van zijn vrijgegeven.



The Eternal Life of Goldman is een handgetekende platformer die op onze radar is verschenen en we toch heel graag met jullie willen delen. De game ziet er niet alleen fantastisch uit, maar daagt spelers ook uit door op creatieve manieren puzzels op te lossen. Check hieronder de eerste trailer!



Geruchten

Langzaamaan beginnen alle sporten weer te beginnen en dat betekent dat er weer een nieuwe NBA 2K op de loer ligt. 2K Games heeft dan ook de eerste gameplay-trailer van NBA 2K25 vrijgegeven en daarin legt men uit wat er allemaal verbeterd is.



De Call of Duty van dit jaar is weer een Black Ops-game en uiteraard hoort daar een Zombie modus bij. In een nieuwe trailer toont Treyarch wat meer van het verhaal van de modus en daarin keren een hoop bekende personages terug.



Naast een verhalende trailer is er ook een gameplay video van de zombie modus van Call of Duty Black Ops 6 online verschenen. Daarin wordt onder andere bevestigd dat de modus weer roundbased zal worden.

BREAKING: Here is 17 minutes of gameplay of Terminus – one of the Round Based Zombies maps in Black Ops 6 at launch pic.twitter.com/Cm4Olxh2uL — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 8, 2024

EA is behoorlijk bezig om EA Sports FC 25 te promoten. Deze week zagen we niet alleen een Deep Dive voor Ultimate Team, maar ook de verbeterde carrière modus.





Fortnite blijft zich maar uitbreiden en sinds deze week is het zelfs mogelijk om er Fall Guys te spelen en zelfs levels ervoor te bouwen. Hoe het werkt, zie je in de trailer!