LEGO Fortnite Expeditions nu speelbaar!

LEGO Fortnite Expeditions, een nieuwe PvE-ervaring in het LEGO Fortnite-universum, is vanaf vandaag verkrijgbaar!

In LEGO Fortnite Expeditions schrijven spelers zich in bij de nieuw opgerichte Supernova Academy, waar ze trainen, samenwerken en hun volledige superheldenpotentieel ontsluiten om Maskermaker Daigo en zijn kwade krachten te stoppen en chaos te veroorzaken in deze ooit vredige wereld.

Belangrijkste kenmerken:

• Missies – Werk samen met je medehelden in coöperatieve missies voor 4 spelers om de chaos te stoppen. Naarmate spelers missies voltooien, verdienen ze helden-XP en helpen ze ook bij de voortgang van teamprojecten, waardoor ze buffs ontgrendelen die op alle spelers van toepassing zijn, evenals nieuwe missies. Lees de blog hier voor meer informatie over missies, missielocaties en hoe je ze kunt openen.

• Heldenklassen – Verbeter je vaardigheden in drie nieuwe heldenklassen – Schaduwroeper, Jager en Rift Ripper – die elk een andere gameplay-ervaring bieden. Spelers kunnen missies voltooien om levels te verhogen en nieuwe strategieën en speelstijlen te ontdekken door verschillende heldenklassen uit te proberen.

• Vijanden in expedities – Elke superheld heeft zijn eigen uitdagingen en Daigo geeft zich niet zomaar gewonnen. Bereid je voor op verschillende vijanden, waaronder de Light Demon Guards, Titans en meer, voordat je je heldhaftige vaardigheden kunt testen tegen superschurk Mask Maker Daigo. Vergeet niet om je kennis van de Supernova Academy te benutten!

• Tools in de gereedschapskist – Versterk je superkrachten met een van de gereedschappen in LEGO Fortnite Expeditions. Kies uit Dual Daggers, War Hammer of Plasma Pistols.

LEGO Fortnite Expeditions is nu live en toegankelijk via een eigen tegel in Discover of rechtstreeks vanuit Odyssey en Brick Life met behulp van een Battle Bus Station. Over Odyssey gesproken: Spires verscheen eerder deze maand in de wereld, maar is nog niet geactiveerd. Spelers moeten zich voorbereiden op actie en op de hoogte blijven van meer ontwikkelingen in Odyssey in juli.