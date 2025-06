Donkey Kong Bananza direct geeft nieuwe details vrij

Nintendo heeft vanmiddag een Donkey Kong Bananza Direct gehouden en daarin zijn nieuwe details over de game vrijgegeven. Zo krijgt Donkey Kong hulp van niemand minder dan Pauline en zal hij enkele transformaties kunnen doorstaan.

De Direct begon met wat inleidende informatie, waaronder de moves van Donkey Kong, maar ook wat de taken voor Pauline in de game zijn. Zo kan de game in co-op gespeeld worden en zal de tweede speler Pauline kunnen besturen, middels de muisfunctie van de joy-con. Daarnaast wordt Pauline’s zangtalent ook gebruikt in de game.

Daarnaast zijn er dus drie transformaties die Donkey Kong kan ontgrendelen, namelijk de Kong Bananza (die hem nog meer kracht geeft), de Zebra Bonanza (waarmee hij onder andere over water kan lopen) en de Ostrich (struisvogel) Bananza (waar hij door kan vliegen en eierbommen kan gooien).

Ook zullen er veel items zijn die je kunt verzamelen, zoals goud, Banandium chips en fossiele items, waarmee je handige items kunt kopen, maar ook nieuwe outfits voor Donkey en Pauline. Ook kun je disks vinden, die bestaan uit delen van de soundtrack, die je vervolgens kunt luisteren op rustplekken.

Donkey Kong Bananza verschijnt op 17 juli voor de Nintendo Switch 2. Voor alle informatie over de Direct raden we je aan om hem hieronder nog eens in zijn geheel te bekijken. Daarnaast gingen wij eerder al met de game aan de slag (pun intended) en vonden het een geweldige ervaring!