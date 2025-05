Hands-on: Donkey Kong Bananza – lekker alles slopen!

Donkey Kong Bananza was toch wel de grootste verrassing tijdens de Nintendo Switch 2 Direct. De game verschijnt een maand na de nieuwste console van Nintendo en laat in ieder geval je handjes flink wapperen!

Met Donkey Kong Bananza komt een einde aan 26 jaar aan geen nieuwe 3D Donkey Kong games. Niets ten nadelen van al die 2,5D platformer games, maar iedere console generatie na de Nintendo 64 hoopte ik toch ooit weer een echte opvolger op Donkey Kong 64 te krijgen.

Dat komt dan in de vorm van deze game, waarin je als Donkey Kong op jacht moet naar degene die alle kristallen bananen gejat heeft. Voor deze gebeurtenis leer je hoe de game werkt en hoe je praktisch alles kunt slopen. Voor we daar dieper op in gaan, brengt Nintendo een game die meer laagjes biedt.

Door dat je vrijwel alles kunt slopen, kun je namelijk zelf bepalen welke route je aflegt en geeft het een ongelooflijk gevoel van vrijheid. In de demo kregen we twee verschillende levels te spelen, waarvan het eerste gedeelte de tutorial was en het tweede een stuk groter was. Zodra je begint met slopen, kom je er eigenlijk pas achter hoe groot de game is en bovendien hoe soepel hij draait.

Ondanks dat de brokstukken je om de oren vliegen, is het ons niet opgevallen dat de framerate daalt of dat de game hapert. Wederom heeft Nintendo puik werk afgeleverd qua performance en daarnaast ziet de game er ook goed uit.

We hebben van Donkey Kong ook ongeveer 20 minuten mogen spelen en wat opviel was dat de tijd voorbij vloog! In het tweede gedeelte zou nog een mini baas zitten, maar ik ben eigenlijk alleen maar bezig geweest met het slopen van muren en het praten met de verschillende apen voor nieuwe quests en andere kleinere opdrachten. Het schijnt zelfs dat bekende gezichten de revue zullen passeren, waaronder Cranky Kong. We kunnen niet wachten om met de volledige game aan de slag (pun intended) te gaan om alle geheimen van deze game te ontdekken!