Hands-on: Mario Kart World – de grootste uit de serie

Wij mochten bij de Nintendo Switch 2 Experience aanwezig zijn en werden meteen aan de slag gezet met Mario Kart World. Hoewel wij een staande ovatie kregen, verdient Nintendo die eigenlijk!

Chaotische praktijken

Mario Kart World is niet zo maar een vervolg op Mario Kart 8 (Deluxe), maar de nieuwe racegame van Nintendo brengt nog meer chaos. Dat dankzij de 24 spelers die meedoen aan elke race. De racebanen zijn niet alleen veel breder, maar alle items die je om je oren vliegen en de spelers die je goed of kwaadschiks proberen in te halen, zorgen ervoor dat je wel meteen aan moet staan.

Naast al deze chaos viel ons ook op dat de game een rijdende start kent. Immers racen de spelers van de ene circuit naar de andere en worden deze als het ware aan elkaar gekoppeld. Het zijn allemaal van die kleine details die net even wat anders zijn en daardoor ook weer even gewenning nodig hebben.

Zo zijn er ook allerlei nieuwe items te verkrijgen en zag is er onder andere een blauwe bloem, waarmee je vijanden tijdelijk kunt bevriezen. Er schijnen nog veel meer te zijn, maar de meeste die voorbij kwamen, waren al bij ons bekend. Ook viel op dat je niet perse naar achter hoeft te drukken als je een item naar een tegenstander achter je wil gooien, maar dat het automatisch ging. Voor na voren lijkt het wel nog steeds het geval te wezen, al hebben we dat door alle chaos niet bewust uitgeprobeerd.

Mocht dit nog niet genoeg reuring voor je zijn, kun je ook nog even proberen om het grinden onder de knie te krijgen. Je kunt namelijk op diverse oppervlaktes op twee wielen (met een kart) rijden en daardoor nog wat sneller bewegen. Er zijn zelfs gedeeltes waar je als een soort platformer over kunt springen van de ene naar de andere railing. Het valt nog vies tegen om dit onder de knie te krijgen, want het is al moeilijk zat om het beginpunt te halen. Het is dus niet een kwestie van op een knop drukken om even te “grinden”, maar je zult het echt allemaal zelf moeten doen!

Tot de laatste erbij neervalt!

Naast de standaard grand prix kent Mario Kart World ook een nieuwe modus in de vorm van Knockout Tour. In deze modus moet je ervoor zorgen dat je bij bepaalde checkpoint niet als een van de laatste vier rondrijdt, want dan zal je worden uitgeschakeld. Denk hierbij alle chaos die de game al met zich meebrengt en je hebt een idee van hoe dit veldslag kan worden. Van het begin tot aan het einde zal iedereen alles op alles zetten om maar zo lang mogelijk te kunnen racen!

De modus neemt je als het ware naar een zestal verschillende circuits en uiteindelijk strijden een klein clubje van racers om de overwinning en de kroon.

Knockout Tour zou het weleens heel goed kunnen doen als je het online speelt en daarnaast lekker met vrienden/ familie aan het chatten bent via Game Chat of zelfs je schermen met hun deelt! Immers moeten spelers stemmen op welke circuits er worden geracet en daarvoor zul je al een wagen en personage moeten kiezen. Je zult dus ergens ook een beetje mazzel moeten hebben met jouw keuze van wagen en de soorten circuits die er gereden worden.

Een zeer positieve indruk!

We hebben zo’n 30 minuten met de game mogen spelen en hebben al diverse levels gezien en dan is er ook nog een grote open wereld om te verkennen. Echter hebben we nog te kort gespeeld (is dat niet altijd zo met Mario Kart?) om een oordeel te geven.

Wat we nog wel gezien hebben, is dat de keuze uit personages en het verschillende soorten wagens enorm is. Ook lijkt er iets van een shop te zijn in de game waar je jouw munten kunt uitgeven. Het schijnt dat dit voor verschillende outfits is, maar dat hebben we helaas zelf nog niet kunnen ontdekken.

Echter zijn we tot nu toe behoorlijk te spreken over de game. Niet is het de mooiste die we tot nu toe hebben gespeeld, maar zeker ook de soepelste uit de serie! De game maakt goed gebruik van alle krachten van de Nintendo Switch 2 en we kunnen niet wachten om er volgende maand weer mee aan de slag te kunnen!