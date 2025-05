Alien: Rogue Incursion krijgt non-VR-versie voor PS5 en PC

Goed nieuws voor fans van de Alien-franchise die geen VR-headset bezitten: Alien: Rogue Incursion, oorspronkelijk uitgebracht als VR-titel, krijgt een non-VR-versie. De game, ontwikkeld door Survios, zal op 30 september 2025 verschijnen voor PlayStation 5 en PC via Steam onder de naam Alien: Rogue Incursion Part One: Evolved Edition.



Deze nieuwe editie is volledig herzien voor traditionele gameplay zonder VR-headset, met verbeterde graphics en een soepele 60fps-ervaring. Spelers kruipen in de huid van Zula Hendricks, een ex-Colonial Marine, die samen met haar AI-compagnon Davis 01 de geheimen van het met Xenomorphs geïnfecteerde Gemini Exoplanet Solutions-onderzoekscentrum op planeet Purdan moet ontrafelen.

De Evolved Edition zal beschikbaar zijn in twee versies: een standaardeditie voor €29,99 en een deluxe digitale editie voor €39,99, inclusief een Blue Camo Armor Skin, een Blue Camo Weapon Skin en een digitaal artbook getiteld The Art of Alien: Rogue Incursion.

Oorspronkelijk uitgebracht in december 2024 voor PS VR2 en PC VR, en later in februari 2025 voor Meta Quest 3, ontving de VR-versie gemengde recensies, met een Metacritic-score van 78 voor PC VR en 74 voor PS VR2. Met de release van de non-VR-versie hoopt Survios een breder publiek aan te spreken en de weg te bereiden voor het tweede deel van deze tweedelige saga, dat momenteel in ontwikkeling is.

Voor meer informatie en om de game aan je verlanglijst toe te voegen, bezoek de officiële website van Alien: Rogue Incursion.