Review: Alien: Rogue Incursion – Evolved Edition – een vermakelijke, maar niet angstaanjagende reis door het Alien-universum

Als grote fan van de Alien-reeks keek ik enorm uit naar Alien: Rogue Incursion. De films behoren tot mijn favorieten: iconische momenten, sterke personages, en een beklemmende sfeer die nog steeds uniek is. Ook de games, zoals Alien Isolation, Aliens: Dark Descent, Fireteam Elite en zelfs Alien Trilogy op de PS1, hebben altijd een speciaal plekje bij me gehad. Het idee van een Alien-game in VR leek me doodeng (op de best mogelijke manier), maar ik had me er al bij neergelegd dat ik het nooit zou ervaren. Tot mijn verrassing kondigde men aan dat de game ook naar consoles en PC kwam. Vanaf dat moment was ik benieuwd: hoe zou de overgang van VR naar een “gewone” game zijn?



Een Visueel Degelijke Overstap

Grafisch gezien is Alien: Rogue Incursion – Evolved Edition prima in orde. Het is niet de mooiste game ooit, maar als je bedenkt dat het oorspronkelijk een VR-titel was, is het resultaat indrukwekkend. De omgevingen zijn sfeervol genoeg om je in het universum te trekken, met donkere gangen, knipperende lichten en dat typische Weyland-Yutani-gevoel. De game speelt zich bovendien af in hetzelfde universum als Alien Isolation, wat meteen wat herkenbaarheid toevoegt.

De Erfenis van VR is Nog Duidelijk Zichtbaar

Je merkt echter goed dat Rogue Incursion in de eerste plaats is ontworpen voor VR. Dat voel je in de manier waarop je met de wereld omgaat: deuren openen, objecten oppakken of gooien, het voelt soms een beetje vreemd aan met een controller. Alsof het spel nog steeds verwacht dat je met je handen zwaait in plaats van met knoppen werkt.

Ook de combat heeft wat te lijden onder die overgang. Het schieten op xenomorphs voelt weinig bevredigend aan. Er is nauwelijks terugslag, geen echte impact, en je wapens missen de punch die je in een game als deze verwacht. Misschien komt het doordat de oorspronkelijke VR-versie meer leunde op haptische feedback, maar visueel wordt het niet goed overgebracht.

Xenomorphs Zonder Dreiging

En dan de xenomorphs zelf, de sterren van de show. Helaas weten ze in Rogue Incursion hun angstaanjagende reputatie niet waar te maken. De eerste paar ontmoetingen zijn nog spannend, maar daarna verdwijnt de spanning snel. De animaties zijn stijf en soms zelfs wat knullig, wat me onaangenaam deed denken aan Aliens: Colonial Marines. Ze zouden me de stuipen op het lijf moeten jagen, maar in plaats daarvan voelde ik me vooral onverschillig.

Puzzels, Lore en Performance

Gelukkig draait de game niet alleen om actie. Er zitten puzzel-elementen in waarmee je nieuwe gebieden kunt ontgrendelen. Ze zijn niet bijzonder moeilijk, maar geven je wel een reden om de omgeving beter te verkennen en dat is altijd leuk! Ook kun je computers en data logs vinden die extra context en lore toevoegen. Het voelt allemaal wat oppervlakkig, maar het is een leuke knipoog voor fans die graag in het Alien-universum duiken.

Een pluspunt dat ik zeker moet noemen: de performance. De game draait enorm soepel, zonder merkbare frame drops, iets wat je niet vaak ziet bij games op Unreal Engine. Dat verdient absoluut erkenning.

Een Paar Bekende Elementen

Net als in Alien Isolation gebruik je specifieke punten om je voortgang op te slaan. Dit keer zijn het geen telefoons, maar grote terminals. Het is een leuke verwijzing, maar daar houdt de vergelijking helaas wel op. De spanning en beklemmende sfeer van Isolation zijn hier ver te zoeken. Hoewel ik niet per se een pure horrorervaring verwachtte, had ik wel gehoopt op meer momenten die mijn hartslag even omhoog zouden jagen.

Conclusie

Alien: Rogue Incursion – Evolved Edition is geen slechte game, maar ook geen must-play, zelfs niet voor de grootste Alien-fans. Het is duidelijk dat er passie in het project zit, en er zijn zeker momenten waarop het leuk is om te spelen. De performance is uitstekend, de wereld zit vol kleine details en er valt plezier te halen uit het verkennen en puzzelen.

Maar de game mist spanning, impact en die kenmerkende Alien-angst. Wat overblijft is een degelijk, maar vlak actiespel dat vooral interessant is als je de franchise een warm hart toedraagt. Mijn advies? Wacht tot de game in de aanbieding is. Dan is Rogue Incursion een prima manier om wat tijd door te brengen in het Alien-universum, zonder dat je er een hoge prijs voor betaalt.