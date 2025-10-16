Until Dawn, Silent Hill 2 remake en meer naar PlayStation Plus Extra en Premium

Sony heeft laten weten welke games er op 21 oktober aan de PlayStation Plus Extra en Premium catalogussen worden toegevoegd. Zo is de komst van de Silent Hill 2 remake bevestigd, maar komt er nog meer

In een bericht op het PlayStation Blog laat Sony weten welke games er komende dinsdag aan de catalogussen van PlayStation Plus Extra en Premium worden toegevoegd. Van de Silent Hill 2 remake gingen eerder al geruchten over het internet en ook Until Dawn werd in de geruchtenmolen besproken. De volledige lijst met games is als volgt:

Silent Hill 2 (PS5)

(PS5) Until Dawn (PS5)

(PS5) V Rising (PS5)

(PS5) Yakuza: Like a Dragon (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Poppy Playtime: Chapter 1 (PS5, PS4)

(PS5, PS4) As Dusk Falls (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Wizard with a Gun (PS5)

Voor PlayStation Plus Premium leden komt ook nog Tekken 3 naar de service. Mocht je de PlayStation Plus games van deze maand gemist hebben, is hier nog een reminder: Alan Wake 2, Goat Simulator 3 en Cocoon kun je nog tot begin november “gratis” scoren.