Wapens levelen en XP verdienen gaat binnenkort sneller in Battlefield 6

EA en Battlefield Studios hebben erkend dat het verdienen van XP en ontgrendelen van wapens en attachments een behoorlijke grind is in Battlefield 6 en gaan dat binnenkort makkelijker maken.

In een update heeft de ontwikkelaar laten weten dat er dus wat versoepelingen komen voor de spelers, waardoor het makkelijker moet worden om onder andere wapens te ontgrendelen en in rank te stijgen. Zo gaat de dagelijkse XP-bonus met 40 procent omhoog en krijgen spelers die een potje uitspelen nog eens 10 procent extra XP.

Ook zullen spelers minder XP hoeven te verdienen om bepaalde attachments van wapens te ontgrendelen en hierdoor zou het ontgrendelen zo’n twee keer sneller moeten gaan. Echter gaan de studio’s wel kijken of ze levels, die in Portal gemaakt worden waarbij het farmen van XP sneller gaat, te verwijderen. Zo wil men dit soort levels minder serverruimte gaan geven. Voor alle veranderingen wijzen we je na het bericht dat EA op X plaatste.

De release van Battlefield 6 was de meest succesvolle in de geschiedenis van de game. Er werden namelijk zeven miljoen exemplaren van de game in vijf dagen verkocht. Helaas ging niet alles zonder slag of stoot, want zo hadden de servers het de eerste dagen moeilijk en werden bij bepaalde wapens in combinatie met sommige attachments geen kogelschade geregistreerd. Dat is inmiddels al wel verholpen in een patch.