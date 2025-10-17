Heavy Rain ontwikkelaar onthult free-to-play game Spellcasters Chronicles

Gisteren liet Quantic Dream nog weten aan een multiplayergame te werken en vandaag heeft men de game al aangekondigd. Het gaat om een free-to-play actiegame genaamd Spellcasters Chronicles.

In deze game nemen twee teams van drie “tovenaars” het tegen elkaar op die elk hun eigen spreuken en zelf wezens kunnen oproepen. Volgens de ontwikkelaar duurt elk potje zo’n 25 minuten en biedt de game snelle actie. Tijdens zo’n potje moet een team altaren zien te veroveren en zogenoemde “lifestones” van de vijanden zien te vernietigen.

De game kent verschillende personages en in meer dan 50 spreuken en verschillende wezens om op te roepen. Deze kunnen spelers per personage aan hun “deck” toevoegen en zullen ze ook nog een Titan (een gigantisch wezen) moeten uitkiezen.

Spellcasters Chronicles zal een free-to-play game worden dat vooralsnog alleen op Steam verschijnt. Er zal later dit jaar nog een beta eworden gehouden en daarvoor kun je jezelf via de officiële website en Steam voor opgeven.

De game werd dus gisteren al onthuld door Detroit: Become Human ontwikkelaar Quantic Dream. Naast deze game werkt de studio ook nog steeds aan Star Wars: Eclipse.