Halo nieuws op komst, Assassin’s Creed chef aan de kant gezet en meer in overig nieuws week 42

Er komen zoveel games uit dat we het op de redactie eigenlijk niet meer kunnen bijhouden. Mocht je je geroepen voelen om te helpen, ben je altijd welkom! Echter komen jullie hier natuurlijk voor wat anders en uiteraard hebben we de nieuwtjes weer kort voor jullie samengevat

Nieuws

Steve Downes, de stemacteur van Master Chief is helemaal klaar voor de Halo World Championships. Als we hem mogen geloven kunnen we groots nieuws verwachten!

Het is niet de eerste keer dat we dit horen. Eerder liet Halo Studios weten dat ze op 24 oktober een inzicht geven over de toekomst van de franchise.

Metaphor: ReFantazio krijgt een nieuwe digitale editie genaamd “Guidebook Edition”. Deze bevat naast een digitale versie van de game ook nieuwe schooloutfits, een digitale artbook en soundtrack ook een strategiegids.

Introducing the Metaphor: ReFantazio Guidebook Edition! 🧭 This set includes the digital base game, a 55-page Essential Digital Strategy Guide (curated & reedited by @futurepress from their printed 592-page complete official game guide), & more. Coming early next year! pic.twitter.com/0axDKr8wow — Official ATLUS West (@Atlus_West) October 11, 2025

Treurig nieuws voor de Dead or Alive fans onder ons: ontwikkelaar Tomonobu Itagaki is deze week overleden. Dit heeft de familie laten weten middels een bericht op Facebook.

Marc-Alexis Coté, de chef van Assassin’s Creed stapte onlangs op bij Ubisoft, maar dat ging blijkbaar niet geheel vrijwillig. In een bericht op LinkedIn geeft hij wat meer tekst en uitleg over de situatie.

Nintendo heeft een patent aangevraagd, waardoor het mogelijk moet worden om een “tweede scherm” op je Nintendo Switch-console (dus ook de Switch 2) te simuleren. Hierdoor lijkt het in de toekomst mogelijk te worden om DS-games op de hybride console te spelen. De vraag blijft echter of Nintendo ook daadwerkelijk er iets mee gaat doen, maar het klinkt als muziek in de oren voor degene die nog meer retro games willen spelen, toch?

Nintendo DS coming to NSO Confirmed! Patent Discovery of a lifetime! Breaking News! The following patent shows how Nintendo will manage the dual screen situation on Switch 2. You will have 3 options.

1. Dual Screen (Parent screen, child screen)

2. Single Screen Mode (Picture in… pic.twitter.com/MH1Ytv4Kfo — Mike Odyssey (@MikeOdysseyYT) October 16, 2025

Microsoft komt op 28 oktober met een ID@Xbox showcase. Daarin zullen diverse games van indie ontwikkelaars worden getoond. Zo zijn Raw Fury, Thunderful, Serenity Forge en nog veel meer games van de partij!

Players assemble! We’re teaming up to bring you the latest gaming news and updates. Catch the @ID_Xbox x @IGN Showcase on October 28: https://t.co/DQnKkTiUzk pic.twitter.com/McIb197iSu — Xbox (@Xbox) October 15, 2025

Serie/ Films

Mortal Kombat 2 werd onlangs nog uitgesteld naar 26 mei 2026, maar dat houdt Warner Bros niet tegen om alsnog een derde film in de reeks aan te kondigen. Daarvan zal het script wederom worden geschreven door Jeremy Slater, dat ook voor de tweede film deed.

BREAKING: A Mortal Kombat III movie is already confirmed with Jeremy Slater writing the script! #NYCC pic.twitter.com/QZaq5mWeip — IGN (@IGN) October 11, 2025

Goed nieuws voor degene die Splinter Cell: Deathwatch kijken: er komt namelijk een tweede seizoen van de animatieserie. Dit heeft maker Derek Kolstad tijdens IGN Fan Fest. Het eerste seizoen is overigens pas enkele dagen te bekijken op Netflix!

Glen Powel is zelf een enorm fan van Clair Obscur: Expedition 33 en hij weet dat er een verfilming van de game en ziet het wel zitten om daarin een rol te vertolken.

Glen Powell loves Clair Obscur: Expedition 33 and wants to be in the live-action movie. #NYCC Which character should he play? pic.twitter.com/V6lGUs8TjH — IGN (@IGN) October 10, 2025

Trailers

Square Enix heeft een nieuwe trailer van de Switch 2-versie van Final Fantasy 7 Remake Intergrade vrijgegeven. Daarin duikt men dieper in op de verschillende personages en de speelwereld van de game. De remake maakt onderdeel uit van een trilogie, waarvan de ontwikkeling van het derde deel “voorspoedig verloopt” en intern al grotendeels speelbaar is. Deze trilogie komt overigens in de toekomst, naast de PC en PlayStation 5, ook naar de Nintendo Switch 2 en Xbox Series S/ X.

Bandai Namco heeft een nieuwe trailer van Code Vein 2 vrijgegeven, die dieper in gaat op het verhaal van de game. Deze staat gepland om op 30 januari 2026 uit te komen voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Op 1 december kunnen Tekken 8 fans die de Character Pass voor het tweede in-game seizoen hebben gekocht aan de slag met Miary Zo. Zij is het vierde en tevens laatste personage dat dit seizoen zal worden toegevoegd, nadat eerder Anna Williams, Armor King en Fahkumram al naar de vechtgame kwamen.

In Monster Hunter Stories 3 kunnen spelers hun eigen hoofdpersonage maken en om dit duidelijk te maken heeft Capcom een trailer vrijgegeven van de game die zij al eerder hebben getoond, maar dan met een ander hoofdpersonage.

Er is een nieuwe video van The Outer Worlds 2 vrijgegeven, die wel met een dikke knipoog bedoeld is. Daarin verstoort Ben Schwartz een focusgroep van de game om hun meer informatie te vertellen en te beschieten met een t-shirtgeweer.

Naast dit uniek staaltje promotie werd er door Bethesda ook nog een trailer vrijgegeven die gewoon gameplay bevat! De game verschijnt op 29 oktober, enjoy!

Mocht je dit weekend een keigaaf avontuur willen beleven diep in de zee dan kun je de demo van Spongebob Squarepants: Titans of the Tide nu downloaden. Deze is op de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X te spelen.

Mocht deze game niet duister genoeg zijn, kun je eventueel ook de demo van Reanimal via Steam spelen. Dit is de nieuwste game van Little Nightmares-ontwikkelaar Tarsier Studios!

Lumines Arise de nieuwste puzzelgame van Tetris Effect ontwikkelaar Q Entertainment en die brengt onder andere de klassieker Tetris in een heel nieuw jasje. De game staat gepland om op 11 november naar de PC en PlayStation 5 te komen. Ook krijgt de game ondersteuning voor de PlayStation VR2.

Pokémon Legends Z-A is vanaf vandaag verkrijgbaar en daar hoort uiteraard een launch trailer bij. Gaan jullie dit weekend op Pokémon jacht?

Geruchten

Volgens insider Billbil-kun van Dealabs verschijnt Assassin’s Creed: Shadows op 5 december voor de Nintendo Switch 2. De game komt zowel fysiek (wel een gamekeycard) als digitaal en zou 50 euro moeten kosten. Het is wel opmerkelijk een dag nadat Metroid Prime 4: Beyond verschijnt, maar als de game net zo goed is als de port van Star Wars Outlaws dan hoor je ons niet klagen!

Volgens Bloomberg gaat Nintendo voor april 2026 25 miljoen exemplaren van de Nintendo Switch 2 produceren. De website verwacht er in het eerste fiscaal jaar “maar” 20 miljoen van te verkopen, maar Nintendo wil zo veel mogelijk produceren om eventuele importheffingen voor te wezen. De 20 miljoen verkochte exemplaren is overigens al meer dan Nintendo zelf heeft voorspeld. Men gaat er van uit 15 miljoen exemplaren voor 1 april te hebben verkocht. Overigens gingen er in de eerste zeven weken na de release al ruim zes miljoen exemplaren over de toonbank.