Marvel Rivals krijgt komende week eerste PvE zombie modus

Marvel Rivals krijgt komende week een PvE zombie modus, waarin spelers het tegen grote hordes zombies op moeten nemen.

In de modus gaan spelers aan de slag als Thor, Blade, Magik, The Punisher of Jeff en moeten hele grote groepen zombies zien te overleven. Daarnaast heeft Netease al laten doorschemeren dat er ook eindbazen aanwezig zijn, zoals the Queen of the Dead en Zombie Namor. Spelers moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat de zombies de wereld overnemen.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Marvel Rivals is sinds eind vorig jaar verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X en verscheen vorige maand voor de PlayStation 4. De ontwikkelaar zou de game ook graag naar de Nintendo Switch 2 brengen, maar daarvoor zou Nintendo toch iets vrijgeviger moeten worden met de dev-kits van de console.