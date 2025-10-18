Marvel Rivals PvE Zombies
Nieuws

Marvel Rivals krijgt komende week eerste PvE zombie modus

Joey Hasselbach

Previous Article
Halo nieuws op komst, Assassin's Creed chef aan de kant gezet en meer in overig nieuws week 42
Next Article
In januari wordt er een nieuwe Dragon Ball game onthuld
Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Widget Title
Review: Alien: Rogue Incursion – Evolved Edition – een vermakelijke, maar niet angstaanjagende reis door het Alien-universum
EA Sports FC 26 carrière launch trailer
Review: EA Sports FC 26 – Scoren met nuance (maar ook met frustratie)
Review: Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles – Een klassieker die niet alleen terugkeert, maar evolueert!
Review: Lost Soul Aside – Flitsende Actie in een Onevenwichtige ARPG
Gamingnation

Gamingnation 2024 | Privacybeleid | Vacatures | Contact |