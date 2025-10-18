In januari wordt er een nieuwe Dragon Ball game onthuld

Begin volgend jaar zal er een nieuwe Dragon Ball-game worden onthuld.

Dat heeft het officiële X-account van Dragon Ball Games laten weten. Dit zal gebeuren tijdens het Genkida Matsuri, een festival dat geheel in het teken staat van de animereeks. Tijdens dat event zal Masako Nozawa, de stemacteur van Goku, aanwezig zijn.

Er is nog weinig bekend over de game, behalve dat deze op 25 januari zal worden onthuld. Naast de game viert de serie ook hun veertigste verjaardag.

A new Dragon Ball game project will be unveiled this January during the Dragon Ball Genkidamatsuri event in Japan! https://t.co/OegOvs9QAq — Dragon Ball Games (@dragonballgames) October 17, 2025

De afgelopen jaren verschenen er al diverse Dragon Ball-games, waaronder Dragon Bal Fighter Z, Dragon Ball Sparking Zero en Dragon Ball Xenoverse 2. Overigens is er nog een free-to-play game in de maak genaamd Dragon Ball Gekishin Squadra en die komt naar de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch en mobiele apparaten.