Nieuwe Dragon Ball game heeft codenaam “Age 1000”

Tijdens een Dragon Ball event werd een nieuwe game van de serie onthuld. De game heeft de werktitel “Age 1000” gekregen en fans vermoeden dat het om Dragon Ball Online 2 gaat.

In de onthullingstrailer zien we een compleet nieuw personage dat aan het trainen is. Daarnaast zien we allerlei gebeurtenissen uit de animatieserie en ook hoe het personage transformeert naar Super Saiyan. Ook weten we dat de nieuwste game in 2027 zal uitkomen en er tijdens de Dragon Ball Games Battle Hour 2026 op 18 april meer getoond zal worden.

Op social media schrijft het team dat de game een compleet nieuwe wereld en personages zal brengen dat wordt gemaakt door Akira Toriyama, beter bekend als de “vader van Dragon Ball”.

Announcing a New Dragon Ball Game Project, “AGE 1000”, set for 2027!

A new world and new characters brought to life by Akira Toriyama! The latest updates will be unveiled at Dragon Ball Games Battle Hour 2026 in the U.S. on April 18-19.

Stay tuned for more information. pic.twitter.com/ouBqvz5FwA — Dragon Ball Games (@dragonballgames) January 25, 2026

Volgens fans is de Age 1000 een referentie naar de MMORPG Dragon Ball Online die in 2010 uitkwam. Die game is al enige tijd offline en werd vervangen door Xenoverse. Over iets minder dan drie maanden zullen we dus meer gaan zien en horen over de nieuwste game.