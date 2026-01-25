Rayman 30th anniversary edition voorzien van classificatie

Het lijkt erop dat er een speciale 30th anniversary edition van Rayman gaat komen. De game is namelijk voorzien van een classificatie.

Op 22 januari (afgelopen donderdag) werd de 30th anniversary van Rayman vastgelegd bij een Australische classificatiebedrijf. De game zou worden ontwikkeld en uitgegeven door Atari en naar de PlayStation 5 en Nintendo Switch moeten komen.

Het is opmerkelijk dat de game niet door Ubisoft wordt ontwikkeld en uitgegeven. Echter heeft de Franse uitgever vorige week aangekondigd een grote reorganisatie door te hebben gevoerd. Het zou dus zo maar kunnen dat het IP door Ubisoft is verkocht, aangezien het bedrijf al jaren er niet meer naar om kijkt.

Overigens is Atari geen onbekende qua maken van remakes van oude bekende series. Zo deed men dat ook voor de ooit bekende Bubsy serie.