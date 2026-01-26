Rockstar wil geen fysieke release GTA 6 bij lancering

Rockstar zou nu alles op alles willen zetten om nieuwe lekken te voorkomen en wil GTA 6 in eerste instantie alleen digitaal uitbrengen.

Dit claimt het Poolse PPE, dat eerder al juiste informatie over de PlayStation 5 port van Microsoft Flight Simulator 2024 en de releasedatum van Sonic Racing Crossworlds voor de Switch 2 naar buiten bracht.

De website heeft van een bron die werkt met verkopen van fysieke games in Europa, zou hebben gemeld dat Rockstar geen fysieke release van GTA 6 wil om leaks qua gameplay en verhaal te voorkomen.

De bronnen hebben ook onthuld dat ze tegenstrijdige berichten hebben ontvangen over de releasedatum van de fysieke editie van Grand Theft Auto 6. Sommigen beweren dat deze ongeveer drie tot vier weken na de lancering zou kunnen verschijnen, terwijl andere bronnen zeggen dat spelers mogelijk tot 2027 moeten wachten op de fysieke editie. Het lijkt erop dat er medio februari meer informatie zal volgen.

Hoewel dit een gewaagde bewering is, heeft PPE in het verleden al vaker gelijk gehad met betrekking tot insiderinformatie over fysieke edities van games, waaronder Flight Simulator 2024 voor de PlayStation 5 en de releasedatum van de fysieke exemplaren van Oblivion Remastered.