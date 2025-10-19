Assetto Corsa komt volgende maand met verrassende Rally spin-off

Assetto Corsa gaat diens catalogus uitbreiden met een Rally-game, die overigens al vanaf 13 november speelbaar zal zijn in Early Access.

Middels een trailer liet ontwikkelaar Super Nova Games weten dat we volgende maand al aan de slag kunnen met de Early Access versie van de game.

Supernova Games Studios, onderdeel van de Digital Bros Group, is een internationaal team van veteranen uit de industrie met een sterke passie voor simracing en autosport.

Dankzij de samenwerking met Kunos Simulazioni had het team toegang tot de veelgeprezen Assetto Corsa physics engine, die speciaal is verfijnd en geoptimaliseerd om de unieke uitdagingen van rally rijden aan te gaan. Kunos superviseerde en ondersteunde de nauwkeurigheid van het rijmodel, waardoor de nieuwe versie voldoet aan de hoge normen van realisme en simulatie die kenmerkend zijn voor het merk Assetto Corsa.

Assetto Corsa Rally bevat zowel offline gameplay-modi als online multiplayer (die geleidelijk aan gedurende Early Access worden toegevoegd) – altijd met een focus op simulatiekwaliteit. Elke race vindt plaats in een dynamische omgeving, waar dag-nachtcycli en veranderende weersomstandigheden direct van invloed zijn op de rijprestaties.

Temperatuur, vochtigheid, oppervlaktetype en water beïnvloeden progressief de grip en de voertuigrespons, waardoor elke etappe uniek aanvoelt. Deze elementen zijn niet alleen visuele effecten, maar zijn integraal onderdeel van het fysieke simulatiemodel, waardoor coureurs precisie, gevoeligheid en aanpassingsvermogen moeten tonen om elke situatie te beheersen.

Assetto Corsa Rally zal volgens de ontwikkelaar een aantal features bevatten, zoals:

Geavanceerde technologie voor een levensechte simulatie

De gepatenteerde physics engine, ontwikkeld door Kunos Simulazioni, is aangepast en verfijnd om de unieke dynamiek van rally racen realistisch te simuleren, waaronder:

• Sprongen en oneffen oppervlakken.

• Gladde en variabele wegomstandigheden.

• Dynamisch weer.

• Realistisch voertuiggedrag op alle soorten terrein.

Een belangrijk element is het gebruik van laserscantechnologie voor elke fase in elk rallyevenement, waardoor een nauwkeurige weergave mogelijk is van:

• Realistische terreinformaties.

• Oneffenheden en kenmerken van het wegdek.

• Details van de omgeving, zoals de positionering van vegetatie.

Deze aanpak – voor het eerst in het rallysim-genre – levert een ongekend niveau van realisme op en versterkt de authenticiteit van de rijervaring.

Tegelijkertijd heeft het team van Supernova, gebruikmakend van de geconsolideerde ervaring met Unreal Engine 5, de engine aangepast en geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van racegames, wat een hoge visuele getrouwheid en prestaties garandeert.

Inhoud en locaties:

Aan het begin van Early Access bevat Assetto Corsa Rally:

• 33 km aan volledig met laserscans nagemaakte wegen.

• 4 speciale stages met 18 varianten, verdeeld over grindwegen in Wales en asfaltwegen in de Elzas.

• 10 iconische rallyauto’s, waaronder Groep B-, WRC- en Rally2-voertuigen.

• 5 spelmodi, ondersteuning voor drie schermen en meer.

De volledige game bevat:

• Meer dan 120 km aan getrouw nagemaakte rallyetappes met behulp van laserscantechnologie.

• 10 speciale stages met meer dan 35 varianten verdeeld over 5 internationale rally’s, met voortdurend nieuwe wegen en content.

• Een volledige autoselectie met meer dan 30 voertuigen, geselecteerd uit de meest iconische rallyauto’s uit het verleden en heden.

• Nieuwe spelmodi, een rallyschool, een carrièremodus en volledige VR-ondersteuning.

Extreem gedetailleerd en meeslepende audio

Elke auto is nagebouwd met behulp van laserscans en officiële CAD-bestanden, wat zorgt voor een compromisloze nauwkeurigheid in elk onderdeel.

• Geavanceerd schadesysteem: combineert visuele vervormingen met fysieke schade die direct van invloed zijn op het gedrag van de auto, wat het realisme en de uitdaging vergroot.

De ervaring wordt verder verbeterd door een audiosysteem dat is ontworpen om de immersie te maximaliseren:

• Authentieke geluidsopnames: levensechte acceleratie-, rem- en driftgeluiden, opgenomen zowel binnen als buiten de cockpit.

• Pacenotes voor bijrijders: ontwikkeld in samenwerking met professionele bijrijders, met hun originele stemmen.

Assetto Corsa Rally is vanaf 13 november speelbaar op Steam via Early Access.