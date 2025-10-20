Springfield komt mogelijk naar Fortnite

Het lijkt erop dat Fortnite spelers hun Battle Royale binnenkort voor een tijdje in Springfield gaan uitvechten. Ja dat is inderdaad het stadje uit The Simpsons!

Diverse leakers melden dat Springfield een tijdelijk level gaat worden in Fortnite. Tot nu toe is alleen de kerncentrale waar Homer werkt als POI (point of interest) bevestigd. Onlangs werd door Epic Games al bevestigd dat er een cross-over tussen de franchise wordt gehouden en daar hoort blijkbaar ook Springfield bij.

SIMPSONS x FORTNITE MAP IS FULLY SPRINGFIELD Also a Nuclear Plant POI — VIA @NotPaloleaks & @SpushFNBR pic.twitter.com/s6H40GbEyK — HYPEX (@HYPEX) October 19, 2025

De timing van deze samenwerking is niet heel vreemd, aangezien Disney vorige maand ein-de-lijk een vervolg op de Simpsons film uit 2007 heeft aangekondigd. Echter moeten we daar nog wel tot 2027 op wachten.

Fans van de animatieserie zijn al helemaal in hun nopjes en speculeren over waar ze het eerst zullen droppen. Zo worden bekende locaties als Evergreen Terrace, Moe’s Tavern, de Elementary School en Krusty Burger genoemd. Waar gaan jullie als eerst heen zodra dit level komt?

De cross-over van Fortnite met The Simpsons wordt op 1 november verwacht en vormt het einde van Chapter 6 Season 4, dat de langste ooit is. Spelers zullen tot eind november/ begin december aan de slag kunnen met The Simpsons content, want dan wordt Chapter 7 verwacht.